52 mete da vedere nel 2020 secondo il New York Times

Il New York Times ha pubblicato l’elenco delle 52 mete da vedere prima che siano prese d’assalto, tra queste ci sono anche delle destinazioni italiane tra cui Urbino e il Molise. Ma andiamo per ordine.

Sicilia

La celebre rivista ha messo a punto una lista di mete da non perdere assolutamente quest’anno.

Molise

Oltre a Washington, la Groenlandia e il Tagikistan spiccano anche alcune destinazioni italiane inserite in questa prestigiosa classifica. Secondo alcune stime, infatti, negli ultimi anni sono aumentati gli arrivi dagli Stati Uniti in Italia. In base alle stime della Banca d’Italia, nel 2018, sono giunti più di 5 milioni di turisti americani. Tra le italiane, quindi, ci sono la Sicilia, particolarmente apprezzata per il turismo verde e il nuovo itinerario “Treni del vino e del gusto”.

Citata dal New York Times anche il Molise, considerata come una delle regioni più spettacolari seppur nel nostro paese viene spesso bistrattata. Da segnalare la costa di Termoli ma anche i siti archeologici di Saepinum e le montagne di Campitello Matese, senza contare la ben nota “Transiberiana d’Italia”.

Urbino

Tra le mete da vedere in Italia nel 2020 secondo il New York Times c’è anche Urbino nelle Marche, che quest’anno celebra i 500 anni dalla morte di Raffaello, un vero e proprio tuffo nel rinascimento.

Le 52 mete da vedere quest’anno secondo il NYT

La lista è abbastanza lunga:

Washington Isole Vergini Britanniche Rurrenabaque, Bolivia Groenlandia Kimberley Region, Australia Paso Robles, California Sicilia, Italia Salisburgo Tokyo, Giappone Caesarea, Israele National Parks, Cina Lesotho Colorado Springs Cracovia, Polonia Johdpur, India Svezia occidentale Egitto La Paz, Messico Grand Isle, Louisiana Chow Kit, Kuala Lumpur, Malesia Jevnaker, Norvegia Bahamas Kampot, Cambogia Christchurch, Nuova Zelanda Asturie, Spagna Haida Gwaii, British Columbia Austin, Texas Sabah, Malesia Churchill, Manitoba Uganda Parigi Lake District, Regno Unito Tajikistan Antakya, Turchia Leipzig, Germania Lima, Peru Molise Copenaghen Richmond, Virginia, USA Mount Kenya Minorca, Spagna Oberammergau, Germania Plymouth, Inghilterra Atlantic Forest, Brasile Belle-Île, Francia Valle D’Aran, Spagna Mongolia Juliana Trail, Slovenia Addis Abeba, Etiopia Alpi transilvaniche, Romania Urbino, Italia Glacier National Park, Montana

Leggi anche: Viaggi e vacanze 2020: ecco le mete da evitare e perché