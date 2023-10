Alloggiare in un hotel da sogno almeno una volta nella vita è il desiderio di tutti. Si sa che gli hotel più belli del mondo sono anche quelli più cari in assoluto. Ma quali sono questi hotel? A dircelo è World’s 50 Best Hotels, la classifica degli hotel migliori al mondo, che in testa vede anche un italiano.

Si tratta di Passalacqua, storica residenza sul lago di Como, edificio del 1787 che si è aggiudicato il primo posto in assoluto in questa classifica da sogno.

I 50 hotel migliori del mondo nel 2023: svetta un albergo italiano

La lista comprende hotel da 35 città in tutto il mondo e il boutique hotel Passalacqua, situato sulle sponde del lago di Como e aperto nel 2022 ha vinto tutto. Il motivo è presto detto. La villa del XVIII secolo ospita dei meravigliosi giardini terrazzati che arrivano fino al lago.

Le 24 camere sono tutte arredate con gusto e hanno un’atmosfera davvero intima. Al secondo posto tra gli hotel più belli del mondo, si piazza il Rosewood Hong Kong, situato nel quartiere Victoria Dockside che regala una vista meravigliosa. Questo hotel di 65 piani è stato inaugurato nel 2019 nel quartiere East Tsim Sha Tsui. Sul podio c’è anche il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Al quarto posto si trova THE UPPER HOUSE, situato al civico 88 di Queensway, a Hong Kong mentre in quinta posizione svetta Aman Tokyo.

L’Italia è ben rappresentata anche con altri hotel. Alla posizione numero 9 si trova il Four Seasons di Firenze, che molti hanno definito una vera e propria oasi di lusso.

Le 116 camere sono caratterizzate da mobili antichi e affreschi. Alla posizione numero 14, invece, si trova l’hotel Aman di Venezia, un vero capolavoro che vanta una posizione unica e delle opere d’arte al suo interno. In 20esima posizione spicca l’hotel Le Sirenuse a Positano, una ex casa estiva diventata un piccolo tempio del lusso.

La classifica completa

Alla 31esima posizione troviamo l’hotel Borgo Egnazia in Puglia, famoso perché ha ospitato molte star internazionali. Si tratta di un vero e proprio villaggio immerso nelle campagne.

Nella classifica degli hotel migliori al mondo, anche l’Europa si piazza bene. Ecco la classifica al completo:

1 Passalacqua, Moltrasio – Lago di Como

2 Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 The Upper House, Hong Kong

5 Aman Tokyo, Tokyo

6 La Mamounia, Marrakech

7 Soneva Fushi, Maldives

8 One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 Four Seasons Firenze, Firenze

10 Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 Capella Bangkok, Bangkok

12 The Calile, Brisbane

13 Chablé Yucatán, Chocholá

14 Aman Venice, Venezia

15 Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 Claridge’s Londra

17 Raffles Singapore, Singapore

18 Nihi Sumba, Wanokaka

19 Hotel Esencia, Tulum

20 Le Sirenuse, Positano

21 Borgo Egnazia, Savelletri

22 The Connaught, Londra

23 Royal Mansour, Marrakech

24 Four Seasons Madrid, Madrid

25 Aman New York ,New York

26 The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 Rosewood São Paulo, San Paolo

28 Capella Singapore, Singapore

29 Le Bristol Parigi 30 Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 La Réserve Paris

32 Gleneagles, Auchterarder

33 Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 Cheval Blanc, Parigi

35 Four Seasons Astir Palace, Atene

36 Soneva Jani, Maldive

37 The Newt, Bruton

38 Amangalla, Galle

39 Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40 Desa Potato Head, Seminyak

41 Eden Rock, St. Barths

42 The Siam, Bangkok

43 Badrutt’s Palace, St. Moritz

44 Atlantis The Royal, Dubai

45 The Oberoi Amarvilas, Agra

46 NoMad London, Londra

47 The Savoy, Londra

48 Equinox New York, New York

49 Six Senses Ibiza, Portinatx

50 Hôtel de Crillon, Parigi

Con questa lista, insomma, è ancora più facile trovare un migliori hotel da sogno in cui alloggiare almeno per una notte.

Riassumendo