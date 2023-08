L’assicurazione auto è un contratto che si stipula tra il proprietario di un veicolo e la compagnia di assicurazioni. Essa fornisce una copertura finanziaria nel caso ci siano danni o perdite causate da incidenti stradali o altri eventi correlati al veicolo assicurato.

Il suo costo dipende però da diversi fattori tra cui la residenza. In alcuni luoghi, infatti, il premio assicurativo è più conveniente rispetto ad altri grazie a una minore frequenza di danni, furti e incidenti. Proprio per questo ci si chiede se non sarebbe opportuno cambiare la propria residenza per risparmiare sui costi dell’auto.

Ecco allora le norme vigenti e quali sono i posti in cui l’assicurazione costa di meno.

Il prezzo più basso d’Italia per l’Rca

Da Nord a Sud, il prezzo della Rc auto varia molto. In diversi luoghi, infatti, può addirittura raddoppiare rispetto a un’altra località. Dove si paga allora meno l’assicurazione ? Ebbene, da uno studio realizzato da Facile.it si evince che la città meno cara è Belluno. Qui un quarant’enne, in prima classe di merito, spenderà 168 euro circa per un’automobile di 10 mila euro. C’è poi Aosta dove la medesima persona spenderà 184 euro, Vercelli dove l’assicurazione si potrà sottoscrivere con soli 192 euro mentre a Lecco con 202 euro.

Seguono Pordenone con 206 euro e Oristano con 207 euro. L’assicurazione più economica tra le grandi città si paga a Milano dove costa 231,06 euro, poi a Venezia e a Cagliari con 294 euro.

Prato, Caserta e Napoli sono invece le città dove si paga di più per cui in molti si chiedono se non sarebbe opportuno trasferire la propria residenza altrove.

I 5 paesi dove costa meno assicurare l’auto: conviene cambiare residenza?

Cambiare la propria residenza per pagare meno di assicurazione non è una buona idea.

In primis perché è necessario dimostrare di avere una dimora abituale nel paese scelto. Si rischia, infatti, di pagare una multa e le tasse dovute nel comune di origine. In più si perdono i benefici sociali/fiscali legati alla residenza nel comune di origine come le agevolazioni per le famiglie numerose. In più il rischio è quello di incorrere in controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine che potrebbero voler accertare che vi sia coerenza tra residenza dichiarata e il luogo di lavoro/studio.

Per tali motivi, la decisione andrebbe presa in modo oculato. In ogni caso per risparmiare sull’assicurazione auto ci sono degli altri modi come confrontare i preventivi delle diverse compagnie assicurative online usando un compratore di offerte o il sito dell’Ivass. Anche su quest’ultimo, infatti, è possibile effettuare delle simulazioni.

Inoltre, si potrebbero anche rivedere le garanzie accessorie della polizza e scegliere solo quelle che davvero sono indispensabili per la propria sicurezza. In più, si potrebbe optare per un’assicurazione auto che calcoli il premio in base ai chilometri che veramente si percorrono o installare una scatola nera.

Anche scegliere un’auto con una cilindrata e una potenza moderate influiscono sul calcolo del premio per cui potrebbe esserci un notevole risparmio economico.

Riassumendo…

1. L’assicurazione auto è un contratto tra il proprietario di un veicolo e la compagnia di assicurazioni

2. La Rc Auto meno cara si paga secondo l’indagine di Facile.it a Belluno, Aosta e Vercelli

3. Bisognerà valutare con attenzione i pro e conto se si desidera cambiare residenza per risparmiare sull’assicurazione auto

4. Oltre al cambio di residenza ci sono altri modi per risparmiare.

