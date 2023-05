I 5 migliori doposole economici per pelli delicate

Arriva l’estate e la maggior parte delle persone si prepara per andare in spiaggia. Sembra quasi un rituale che si ripete ogni anno. Appena le temperature si alzano, gli appassionati di mare e spiaggia corrono nei lidi italiani per prendere il sole e sfoggiare un’abbronzatura perfetta. Non per tutti, però, è così. Infatti, c’è chi ha la pelle delicata e prendere il sole può diventare un vero e proprio supplizio. Chi ha pelle chiara deve assolutamente proteggerla sia durante l’esposizione che dopo. Se prima di recarsi in spiaggia per abbronzarsi usare un buona crema solare è un dovere, anche dopo l’esposizione diventa fondamentale usare un ottimo doposole in grado di lenire il rossore e nutrire la pelle. Di seguito vi proponiamo una panoramica dei migliori doposole per pelli delicate, che sono economici e identificabili in base alla qualità, alla composizione e al rapporto qualità-prezzo.

Garnier Ambre Solaire Doposole Idratante Lenitivo con Aloe Vera

Il primo doposole che vi consigliamo è Garnier Ambre Solaire Doposole Idratante Lenitivo con Aloe Vera.

Migliori doposole economici per pelli delicate, Nivea Sun Doposole Hydrate

Si tratta di un doposole economico, visto che costa circa 5,90 euro per 200 ml di prodotto. Prezzo che ovviamente varia in base al punto vendita. Questo doposole è formulato con l’aloe vera, una pianta nota per le sue proprietà lenitive e idratanti. Quindi è davvero perfetto per quelle pelli delicate che hanno bisogno di essere particolarmente nutrite dopo l’esposizione solare. Si adatta a tutti i tipi di pelle, ha una texture fresca e si assorbe anche subito.

Tra i doposole economici per le pelli sensibili da usare dopo l’abbronzatura, citiamo Nivea Sun Doposole Hydrate, arricchito con Idrasole System, degli ingredienti che idratano la pelle fino in profondità e la rinfrescano.

Bioearth Aloebase Sensitive Balsamo Doposole con Aloe Vera Biologica

Il punto forte di questo prodotto è che ha una consistenza setosa, quindi si stende facilmente e regala subito una bella sensazione di sollievo. In più previene anche la desquamazione della pelle. Lo si trova in vendita a circa 6,50 euro.

Il terzo doposole per pelli sensibili è Bioearth Aloebase Sensitive Balsamo Doposole con Aloe Vera Biologica. Si tratta di un prodotto realizzato con aloe vera biologica al 50% e vegan friendly, in grado di lenire i rossori, idratare la pelle e perfino creare un effetto cicatrizzante. È adatto anche per le pelli più sensibili e stimola anche la produzione di collagene. Il prezzo è di 9,90 euro per 150 ml di prodotto.

L’Erbolario Doposole Idratante con Estratto di Mallo di Noce

Tra i migliori doposole non possiamo non citare L’Erbolario Doposole Idratante con Estratto di Mallo di Noce. Il prezzo è un pò più alto degli altri: 12,90 euro circa per 200 ml di prodotto. La particolarità è l’estratto di mallo di noce, che regala alla pelle un aspetto dorato e uniforme, la profumazione è delicata e anche la consistenza è cremosa e idrata la pelle fino in profondità.

Collistar Doposole Idratante Antisale con Burro di Karité

In ultimo vi consigliamo il doposole Collistar con burro di karitè, noto per l’effetto rigenerante e ammorbidente che dona alla pelle. Questo prodotto è dotato di una formula del tutto nuova, in grado di eliminare anche i residui di sale o cloro sulla pelle e la rinfresca in modo persistente. Anche la profumazione è fruttata e richiama una vera e propria atmosfera vacanziera. In più ha un chiaro effetto anti invecchiamento e aiuta a mantenere la pelle elastica e morbida. Lo si trova in vendita a 14,90 euro per 200 ml di prodotto.

Con l’estate non così lontana, insomma, è fondamentale prendersi cura delle pelle dopo aver preso il sole e questi prodotti possono davvero venire in aiuto.