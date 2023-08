Desiderate gustare birre economiche, da acquistare anche al discount, che soddisfino il vostro palato e il portafoglio? Siete nel posto giusto. In quest’articolo, infatti, vi presenteremo la nostra selezione di quelle migliori, scelte in base al gusto, all’origine, alla tipologia e al prezzo. In tempi di crisi come quello che stiamo vivendo in cui tutti i generi, compresi quelli alimentari, sono aumentati di prezzo, trovare un prodotto a un prezzo accessibile può essere davvero una manna dal cielo. Nei discount si trovano articoli di tutti i tipi, comprese le birre di varie marche e tipologie, quali scegliere allora?

In vista di un’estate 2023 che si preannuncia calda la birra fa al caso vostro

L’estate è arrivata e con essa il gran caldo. Le birre, specialmente quelle leggere che si possono trovare anche nei discount, sono particolarmente gradite durante le calde giornate perché rinfrescanti e dissetanti. Ovviamente non bisogna mai esagerare.

La bella stagione offre tante opportunità di trascorre del tempo all’aria aperte e tali bevande sono spesso associate a queste occasioni come barbecue, feste in giardino o pic-nic. Aggiungono, infatti, un elemento di socializzazione e di svago. Molte di esse, poi, sono prodotte proprio per tale periodo come ad esempio quelle di frutta o le leggere. Grazie a tali varietà, attirano, quindi, sempre più persone, soprattutto quelle che cercano qualcosa di nuovo e di diverso da bere durante i mesi estivi.

Le 5 migliori birre che puoi trovare nei discount

Tra le migliori birre da acquistare al discount c’è la Perlenbacher Premium Pils che è tedesca di tipo Pilsner. Essa è commercializzata da Lidl Italia, ha una consistenza poco schiumosa e un retrogusto amarostico.

È l’ideale per accompagnare piatti salati e stuzzichini e il prezzo è più che competitivo. Costa, infatti, circa 50 centesimi.

C’è poi la Argus Strong che è prodotta a Valencia da Font Salem. Si tratta quindi di una birra Pallet lager a basso costo che viene prodotta dal 1844 sia nella varietà bionda che nera. Argus è una marca di birra che appartiene al gruppo Lidl ed è una delle più popolari e consumate al mondo. È di tipo Pilsen con un grado alcolico del 4,9% e un prezzo che la 33 cl che si aggira intorno ai 30 centesimi.

Troviamo poi la Grafenwalder Hefe-Weissbier che è tedesca e che si trova anch’essa da Lidl. È una birra molto torbida con la schiuma che scompare molto velocemente. A differenza delle altre, ha un sapore fruttato e speziato e un grado alcolico del 4,9%.

Infine ci sono la Karlskrone Radler e l’Oettinger Export. Entrambe sono tedesche ma la prima è composta da un mix popolare di birra con soda o limonata. Proprio per questo è perfetta per l’estate in quanto è molto rinfrescante. Inoltre la gradazione alcolica è molto bassa (2,5%) mentre il sapore è particolare: si sente l’aroma fresco del limone e il dolce del malto e dell’amaro. Si trova da Aldi. L’Oettinger Export è infine una birra chiara ed equilibrata con un sapore maltato e luppolato. La gradazione alcolica è del 5,40%.

Riassumendo…

1. Ci sono diverse birre economiche buone e gustose da acquistare anche al discount

2. Il prezzo è inferiore rispetto ad altre birre per cui queste bevande sono adatte a tutte le tasche

3. Tra le migliori ci sono la Perlenbacher Premium Pils, la Argus Strong, la Grafenwalder Hefe-Weissbier e la Karlskrone Radler e l’Oettinger Export.

