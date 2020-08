5 città bellissime sul mare da vedere in Italia

Agosto è il mese delle ferie per antonomasia e chi viaggia in questo periodo spesso sceglie mete di mare per assaporare spiagge e tintarella. Vi proponiamo 5 città di mare da vedere durante l’estate, caratterizzate da panorami pittoreschi e luoghi scenografici.

Vernazza

La prima città da non perdere se amate i posti di mare è Vernazza, nelle Cinque Terre, borgo marinaro ricco di scorci suggestivi, uliveti e vigneti. Dal Castello Doria si possono ammirare panorami stupendi e il centro storico, visitabile in poche ore, è ricco di piccole vie strette da vedere una per una.

Sperlonga

Imperdibile tra le città di mare anche Sperlonga, in Lazio, sul litorale pontino. Arroccata sui Monti Aurunci e caratterizzata casette bianche particolarissime, questa cittadina sembra sospesa nel tempo e si respira un’atmosfera da fiaba. Da non perdere i resti della Villa con la Grotta marina ma anche le spiagge e il centro storico visitabile in poco tempo.

Positano

Scendendo in Costiera Amalfitana, imperdibile è Positano, con i colori pastello che dominano l’abitato e gli scorci sul mare blu degni di una cartolina. Anche Positano è un noto borgo marinaro dove il tempo a volte sembra essersi fermato. Da non perdere la cupola della Santa Maria Assunta, il Sentiero degli Dei e le spiagge di Grande o del Fornillo.

Maratea

Non meno nota delle altre è Maratea, cittadina della Basilicata affacciata sul Tirreno, sul Golfo di Policastro, chiamata anche città delle 44 chiese. Le spiagge sono note per i bei fondali e il colore del mare ma anche il centro storico è degno di nota. Imperdibile la statua del Cristo Redentore che svetta sul Monte San Biagio e le numerose chiese presenti.

Trieste

La top 5 si conclude con Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, caratterizzata dalle piazze eleganti, i castelli affacciati sul mare ma anche le spiagge note per le gare di vela. Trieste è una città dal sapore mitteleuropeo, a dominare è certamente la bella Piazza Unità d’Italia, da dove partire per un giro del centro che comprende anche il Molo Audace, il Canal Grande fino al Castello di Miramare, con i suoi 22 ettari di parco.

