I 29 migliori ristoranti Bib Gourmand per rapporto qualità prezzo della Guida Michelin 2024

Andare a mangiare al ristorante è ormai una consuetudine per gli italiani, che non perdono occasione per godersi una cena fuori, a caccia di sapori e ottima cucina. A una settimana dall’annuncio dei migliori ristoranti d’Italia, che avverrà in data 14 novembre presso il Teatro Grande di Brescia, la nota guida gastronomica ha reso noti i nomi dei nuovi Bib Gourmand. Di seguito la lista dei 29 migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo scelti dalla Michelin.

Guida Michelin 2024: i nuovi Bib Gourmand d’Italia

Ecco l’elenco completo dei 29 Bib Gourmand premiati dalla guida gastronomica Michelin.

Piemonte

San Marzano Oliveto (provincia di Asti)

Del Belbo – Da Bardon (provincia di Asti)

Lombardia

Rimulas Voghera (provincia di Pavia)

Mezzolitro Vini e Cucina Rho (provincia di Milano)

Liguria

Rosmarino Genova (provincia di Genova)

Trentino Alto Adige

Ostaria Tyrol Moena (provincia di Trento)

Osteria Platzegg San Michele (provincia di Bolzano)

Oberraindolhof Madonna di Senales (provincia di Bolzano)

Krone Aldino (provincia di Bolzano)

Apollonia Nalles (provincia di Bolzano)

Veneto

Osteria Madonnetta Marostica (provincia di Vicenza)

Emilia Romagna

Locanda Pincelli Selva Malvezzi (provincia di Bologna)

Nuova Roma Sasso Marconi (provincia di Bologna)

Buca 18 San Clemente (provincia di Rimini)

Toscana

La Cerreta Osteria Sassetta (provincia di Livorno)

L’Oste Dispensa Orbetello (provincia di Grosseto)

Umbria

Stella Casaglia (provincia di Perugia)

Camiano Piccolo Montefalco (provincia di Perugia)

Marche

Nana Piccolo Bistrò Senigallia (provincia di Ancona)

Abruzzo

Il Ritrovo d’Abruzzo Civitella Casanova (provincia di Pescara)

Molise

Aciniello Campobasso (provincia di Campobasso)

Campania

La Fratanza Nocera Superiore (provincia di Salerno)

La Dispensa di Armatore Cetara (provincia di Salerno)

Calabria

Vecchio Porto Villa San Giovanni (provincia di Reggio Calabria)

Sardegna

Sa Mandra Alghero (provincia di Sassari)

Old Friend Cagliari (provincia di Cagliari)

ChiaroScuro Cagliari (provincia di Cagliari)

Sicilia

La Locanda del Colonnello Modica (provincia di Ragusa)

Salotto sul Mare Terrasini (provincia di Palermo)

Osteria Acqualavica Catania (provincia di Catania)

La selezione dei Bib Gourmand da parte della Michelin avviene sulla base dell’attenzione, della contemporaneità e della creatività che i ristoranti riescono a dare ai prodotti della loro regione.

Il direttore della Guida Michelin Italia, Sergio Lovrinovich, afferma che “in questi locali va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera“. In totale, i Bib Gourmand in Italia sono 257. Al comando per numero di migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo vi è l’Emilia Romagna con 34 ristoranti, seguita da Lombardia (29), Piemonte (28), Toscana (26) e Veneto (20).

Andare a mangiare fuori, ormai, è un’arte, per cui questa lista di migliori ristorante in Italia, pò tornare molto utile.

– La Michelin ha pubblicato la nuova guida con i migliori Bib Gourmand in Italia.

– Sono considerati Bib Gourmand i migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo.

– La prima regione per numero di Bib Gourmand è l’Emilia Romagna, con un vantaggio significativo rispetto alle dirette inseguitrici come Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

– In totale in Italia ci sono 257 Bib Gourmand.

– Tra una settimana ci sarà invece l’annuncio dei migliori ristoranti d’Italia.