29 mete low cost italiane dove andare a Ferragosto spendendo poco

Manca poco meno di 10 giorni a Ferragosto e c’è già chi si sta organizzando per un weekend o una settimana supplementare di ferie dove trascorrere le vacanze al caldo in Italia. Travel365.it, noto portale del settore viaggi, ha pubblicato una lista con 41 mete low cost dove andare a Ferragosto spendendo poco. Di queste, 12 sono all’estero (Albania, Montenegro, Malta, Bulgaria e Croazia). Le restanti 29, invece, sono italiane: ecco quali sono le destinazioni economiche consigliate da Travel365 per passare il Ferragosto in Italia spendendo poco.

Dove andare a Ferragosto spendendo poco: 29 mete low cost

Scopriamo dunque quali sono le mete low cost italiane dove andare a Ferragosto spendendo poco:

-Cervia (Emilia Romagna)

-Bella Igea Marina (Emilia Romagna)

-Fano (Marche)

-Ancona (Marche)

-Civitanova Marche (Marche)

-Vasto (Abruzzo)

-Ortona (Abruzzo)

-Martinsicuro (Abruzzo)

-Nettuno (Lazio)

-Termoli (Molise)

-Campomarino (Molise)

-Sapri (Campania)

-Palinuro (Campania)

-Battipaglia (Campania)

-Pisticci (Basilicata)

-Policoro (Basilicata)

-Maratea (Basilicata)

-Pulsano (Puglia)

-Vieste (Puglia)

-Lecce (Puglia)

-Rodi Garganico (Puglia)

-Soverato (Calabria)

-Sellia Marina (Calabria)

-Crotone (Calabria)

-San Nicola Arcella (Calabria)

-Siracusa (Sicilia)

-Mazara del Vallo (Sicilia)

-Sciacca (Sicilia)

-Trabia (Sicilia).

Le destinazioni economiche per Ferragosto, anche last minute

L’unica regione del Nord Italia presente nella lista di Travel365.it è l’Emilia Romagna. Niente Rimini né Riccione, né tantomeno Ravenna, ma Cervia e Bella Igea Marina sono le due mete più economiche dove trascorrere Ferragosto quest’anno. Scendendo ancora lungo la costa adriatica incontriamo le spiagge delle Marche, con Fano, Ancona e Civitanova Marche tra le mete low cost selezionate nella speciale classifica.

La regione marchigiana può contare sulla splendida Riviera del Conero, una destinazione fino a pochi anni fa semi-sconosciuta ma che invece sta riscuotendo oggi un grande successo tra i turisti italiani e tedeschi.

Restando sulla costa adriatica, riflettori accesi anche su Vasto, Ortona e Martinsicuro, in Abruzzo. Nella classifica non figura la Sardegna, ma il Sud è comunque grande protagonista con Puglia, Calabria e Sicilia, ciascuna delle quali porta in dote ben quattro destinazioni.