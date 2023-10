Con il nuovo anno accademico al via, le Università italiane si preparano ad abbracciare migliaia di nuove matricole, il futuro del nostro Paese. Per l’occasione, il quotidiano Repubblica ha pubblicato una lista dei 100 migliori corsi di laurea attivi nell’anno accademico 2023-2024. Un dato su tutti: il numero dei corsi innovativi, in risposta alle nuove esigenze del mercato del lavoro, sono in crescita esponenziale. Per la lista completa dei corsi di laurea vi rimandiamo alla fonte originale: qui invece troverete una selezione dei corsi di laurea più interessanti attivi quest’anno.

Una selezione dei corsi di laurea più interessanti dell’Università italiana

In ambito tecnologico-informatico, mettiamo in evidenza il corso di laurea triennale in Filosofia e Intelligenza artificiale offerto dall’Università La Sapienza di Roma. La proposta formativa si concentra in particolare sull’uso dell’intelligenza artificiale, le sue applicazioni e le sue conseguenze sia etiche che sociali.

Presso l’Università di Torino è attivo il nuovo corso di laurea magistrale in Intelligenza Artificiale e Salute. L’obiettivo è di aiutare i futuri medici a utilizzare l’intelligenza artificiale nei settori sanitario e biomedico.

Sistemi Digitali in Agricoltura è invece il corso di laurea presente nell’offerta dell’Università Statale di Milano. Il corso si pone come obiettivo finale lo sviluppo di figure specializzate che facciano da raccordo tra le aziende agricole e i sistemi digitali (un esempio su tutti possono essere i tecnologi dei sistemi).

I 100 migliori corsi di laurea in Italia che fanno trovare lavoro e guadagnare

Da tre anni è attivo all’Università di Padova il corso di laurea triennale in Diritto e Tecnologia. Si tratta di un corso che unisce due mondi in apparenza molto lontani tra di loro come quelli dell’informatica e della giurisprudenza, con l’intento di specializzarsi nella cybersicurezza.

Il corso di laurea magistrale Data Science, Scientific Computing & Artificial Intelligence è attivo presso la Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Firenze.

L’obiettivo finale è di formare nuovi professionisti specializzati nella gestione di dati complessi nel settore giuridico.

Altri corsi di laurea che fanno parte della lista, sono:

corsi di Architettura, Pianificazione e Design presso l’Università di Venezia Iuav, che consentono di studiare la sostenibilità e i cambiamenti climatici

Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare, presso l’Università di Bari

Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile nella sede di Ragusa dell’Università di Catania, che ha lo scopo di formare professionisti che salvaguardino l’ambiente

Strutture e Tecnologie Sostenibili presso l’Università di Pavia.

Quindi, quando si pensa a trovare lavoro, non sono bisogna scegliere tra le migliori università ma anche quei corsi di laurea che fanno trovare lavoro e risultano anche innovativi.

Riassumendo

– In questi giorni migliaia di studenti stanno per iniziare il loro primo anno di studi all’Università.

– Sono numerosi i corsi di laurea innovativi proposti dalle università italiane, da nord a sud.

– Repubblica ha scelto di pubblicare una lista dei 100 migliori corsi di laurea attualmente disponibili nelle università del nostro Paese.

– Tra i corsi di laurea più innovativi figurano sia corsi della durata di tre anni (laurea triennale) sia quelli biennali (laurea magistrale).

– Nella selezione dei corsi di laurea più interessanti delle università italiane riflettori accesi su Filosofia e Intelligenza artificiale (Università La Sapienza di Roma) e Intelligenza artificiale e Salute (Università di Torino).