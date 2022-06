10 spiagge più belle per vacanze low cost al mare nell’estate 2022

Si è entrati in un periodo dell’anno dove, oltre a lavorare, fare attività fisica all’aria aperta e restare fuori casa fino a tardi, alla sera si inizia a pianificare la propria vacanza estiva. Mai come quest’anno, ora che la pandemia ci sta finalmente concedendo un periodo di tregua (si spera definitivo), la voglia di trascorrere una o due settimane all’estero in completo relax è predominante tra i tanti amanti dei viaggi. E si sa, in molti casi vacanza è sinonimo di mare, per cui abbiamo scelto di presentarvi le migliori 10 spiagge per vacanze low cost in riva al mare per l’estate 2022, seguendo i suggerimenti di The Wom Travel.

Elenco 10 spiagge per vacanze low cost al mare

Ecco la lista di 10 spiagge in cui trascorrere vacanze economiche al mare quest’estate:

1. Isola di Comino

2. Lanzarote

3. Hvar

4. Alentejo – Portogallo

5. Riviera del Conero – Marche

6. Marzameni – Sicilia

7. Ibiza

8. Lefkada

9. Baia di Lalezi – Albania

10. Costa degli Aranci – Calabria.

Due italiane nella lista

Tra le migliori spiagge per l’estate 2022 dove soggiornare per una vacanza low cost figurano tre destinazioni italiane: la Riviera del Conero, Marzamani e la Costa degli Aranci.

La Riviera del Conero è uno degli angoli di mare in cui l’Adriatico regala il meglio di sé, grazie anche allo spettacolare scenario naturale offerto dal monte Conero. Siamo ad Ancona, capoluogo delle Marche, ma sembra di essere in paradiso.

Pollice in su anche per Marzameni, centro della vita notturna di Pachino e dintorni, in Val di Noto. Il borgo siciliano sembra davvero essere appena uscito da una cartolina d’altri tempi, senza poi tralasciare la fantastica cucina siciliana.

La Costa degli Aranci ci ricorda invece di quante siano le bellezze “nascoste” della Calabria, le cui spiagge non hanno nulla da invidiare a quelle della Sicilia e della Sardegna.

Questo tratto di costa è puntellato da splendide calette a infiniti litorali sabbiosi: quando arrivi, non vorresti più andartene.