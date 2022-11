I 10 migliori vini dell’anno secondo la nuova classifica di Wine Spectator 2022

Togliete tutto agli italiani ma non il vino. Quando si va a cena fuori, ma anche durante una semplice cena in casa o semplicemente come aperitivo, il vino è per gli italiani un vero e proprio must. Fa parte della nostra cultura e c’è sempre un forte interesse a scegliere il migliore. Non a caso, quando bisogna acquistare una bottiglia, si passa spesso e volentieri del tempo davanti allo scaffale per non sbagliare. Per gli amanti del vino, è arrivata l’ultima classifica del Wine Spectator, che ha pubblicato la Top 10 dei migliori vini per il 2022. Si tratta di una ricerca molto accurata che prende in considerazione degli aspetti molto importanti come valore, disponibilità, qualità, ma anche emozione all’assaggio. Nella top dieci troviamo anche dei vini italiani. Siete curiosi di scoprire qual è il miglior vino in assoluto?

Migliori vini dell’anno secondo la nuova classifica di Wine Spectator 2022: secondo un vino italiano

Al primo posto della top ten del Wine Spectator dei migliori vini troviamo lo Schrader Cellars – Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019.

Si tratta di un vino proveniente dalla California che ha ottenuto un punteggio di 94, quindi quasi il massimo, considerando che è 100. Il prezzo è di 80 dollari, non poco. Però è un vero e proprio vino esclusivo visto che è stato prodotto in 100mila esemplari.

Al secondo posto un vino tutto italiano: Fattoria dei Barbi – Brunello di Montalcino Riserva 2016, che ha ottenuto un punteggio di 95, il prezzo è di 130 dollari, quindi piuttosto costoso. Ma quando la qualità è alta non si discute.

Della top ten fanno parte anche il vino HdV – Chardonnay Napa Valley Hyde Vineyard 2019, che è venduto al prezzo di 78 dollari e lo Château Talbot – Saint-Julien 2019, vino francese della famosa zona di Bordeaux.

Tre vini italiani nella top ten

Il prezzo, in questo caso, è di 65 dollari.

Torniamo in Italia, alla quinta posizione con il vino Antinori – Toscana Tignanello 2019, venduto a 145 dollari mentre al sesto posto figura il vino Robert Mondavi – Cabernet Sauvignon Oakville The Estates 2019, anche questo prodotto arriva dalla California e costa circa 85 dollari.

La classifica dei migliori vini continua con un altro vino francese, Château de Beaucastel – Châteauneuf-du-Pape 2019, prodotto nella valle del Rodano, in Francia e venduto a 121 dollari. Ottava posizione per il terzo vino italiano in gara: Fattoria Le Pupille – Toscana Saffredi 2019, un ottimo vino venduto a 100 dollari, che precede il Quilceda Creek – Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2018, prodotto nella Columbia Valley, Washington, e venduto a 200 dollari.

Chiude la classifica il vino Louis Roederer – Brut Champagne Cristal 2014, un altro vino francese in arrivo dalla zona dello champagne. Qui si arriva addirittura a 359 euro di prezzo. Come si nota dalla classifica, i vini premiati sono tutti italiani, francesi e americani. Un vero e proprio plebiscito per questa classifica di Wine Spectator, che ogni anno incuriosisce gli appassionati.