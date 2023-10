10 campionati più ricchi del mondo, non è il calcio a dominare

No, stavolta non è il calcio a dominare la classifica. Quali sono i 10 campionati più ricchi al mondo? Ecco la lista con la top 10 delle leghe che generano il maggior introito economico ogni anno. Benché il calcio sia lo sport più popolare e seguito al mondo, dividere gli introiti per i vari campionati fa sì che alla fine ci sia un altro sport a dominare la classifica.

Il dominio del football americano

Lo sport è un fenomeno di aggregazione che accompagna molte fasi della nostra vita. Un semplice gioco quando si è bambini, un’occasione per stare insieme e divertirsi anche da grandi. In alcuni casi però non è solo un hobby, o magari un modo per restare in forma, ma anche una vera e propria professione. E quando tale attività diventa un lavoro, allora i sui guadagni possono essere davvero incredibili. I grandi dello sport infatti hanno costruito veri e propri imperi ultra miliardari grazie a un fatturato sempre costante e a strategie di business che riescono a far lievitare i propri guadagni. Anche gli stessi sportivi, ossia coloro che si dedicano all’attività di una specifica disciplina, possono guadagnare tanti soldi, e non solo gli imprenditori che ci stanno dietro. Prendiamo ad esempio i guadagni generati dal tennis, dove i tennisti possono incassare somme cospicue con le loro partecipazioni ai tornei.

Ad esempio, è interessante vedere come anche il golf negli ultimi anni abbia raggiunto vette importanti a livello economico grazie alla nuove gestione degli sceicchi. I golfisti più pagati al mondo però non possono certamente competere con i guadagni di una intera federazione che detiene gli introiti di tutto il sistema sportivo di riferimento. Certo, quando si parla di incassi, non si può non considerare il fenomeno calcio, il quale nell’insieme riesce a guadagnare più di tutti. Si parla di un fatturato annuo che arriva intorno ai 30 miliardi di dollari. La Premier League in questo senso risulta essere il campionato più ricco, ma se estendiamo tale concetto ad altri campionati sportivi, allora ci accorgiamo che non tal primo posto in assoluto. Ci sono poi da considerare le regole della UEFA, la quale stabilisce delle direttive al fine di regolamentare al meglio lo svolgimento dello sport.

Campionati più ricchi del mondo, la classifica

Palese ad esempio il richiamo che venne fatto ai club quando si parlò di Superlega. Iniziativa che venne poi appunto bocciata.

Ma quali sono i campionati più ricchi del mondo? Come detto, stavolta in analisi non vengono presi soltanto i tornei calcistici, ma tutte le leghe relative allo sport. Ecco la classifica:

National Football League (NFL) $16 miliardi Major League Baseball (MLB) $10 miliardi Associazione Nazionale di Basket (NBA) $8 miliardi Premier League indiana (IPL) $7 miliardi Premier League inglese (EPL) $5.3 miliardi National Hockey League (NHL) $4.8 miliardi La Lega $4.5 miliardi Bundesliga $4.3 miliardi Serie A $2.3 miliardi Champions League (UCL) $2 miliardi

Questi dunque i 10 campionati più ricchi del mondo. Come possiamo vedere, al primo posto figura il football americano, capace da solo di generare ben 16 miliardi di dollari all’anno. Il calcio è secondo, ma ancora una volta si tratta del Soccer a stelle e strisce, ben lontano dalla popolarità che hanno invece nel resto del mondo gli altri campionati calcistici. Per arrivare a un torneo calcistico europeo dobbiamo scendere in quinta posizione, con il campionato inglese. La Serie a figura solo al nono posto, mentre all’ultimo posto, un po’ a sorpresa, c’è il torneo europeo denominato Champions League.

