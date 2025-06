Multa per aria condizionata, altra batosta da non sottovalutare

L’estate porta caldo, ma anche nuove insidie per chi guida. Tra queste c’è una sanzione che pochi conoscono, ma che può trasformarsi in un salasso inaspettato: si tratta della multa per l’uso scorretto dell’aria condizionata durante la sosta dell’auto. Una norma che esiste da tempo, ma che viene spesso ignorata e ora, con i controlli più serrati e le campagne ambientali attive, può colpire chiunque lasci acceso il climatizzatore anche solo per pochi minuti.

Multa per aria condizionata, cosa prevede la legge

L’infrazione scatta quando si lascia il motore acceso durante la sosta del veicolo per mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione.

Questa situazione può portare a una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro. Una cifra pesante, soprattutto considerando che il comportamento sanzionato è molto comune, specialmente nei mesi più caldi.

La norma ha uno scopo preciso: evitare inutili emissioni di gas inquinanti e sprechi di carburante, coerentemente con le politiche ambientali sempre più rigorose. L’automobilista che lascia l’auto ferma con il motore acceso per tenere fresca l’abitacolo rischia così di trovarsi a pagare caro quel momento di sollievo. È essenziale distinguere tra due concetti spesso confusi:

La fermata è l’arresto temporaneo del veicolo, ad esempio per far scendere un passeggero, senza abbandonare il posto di guida. In questo caso, non è obbligatorio spegnere il motore.

La sosta, invece, è la sospensione della marcia per un periodo più lungo, anche breve, ma con la possibilità che il conducente si allontani. Qui il motore deve essere spento, anche se si rimane a bordo.

Proprio in quest’ultimo caso può scattare la sanzione. Chi resta fermo in doppia fila, magari mentre attende qualcuno, oppure chi attende in un parcheggio con l’aria condizionata accesa, se rientra nella definizione di “sosta”, può essere multato.

Multa aria condizionata, un provvedimento anti-spreco e ambientale

La logica della norma non è punitiva, ma preventiva. L’obiettivo è limitare l’impatto ambientale del traffico urbano, ridurre le emissioni di Co2 e contenere i consumi inutili di carburante. Lasciare acceso il motore solo per mantenere fresco l’abitacolo è considerato un comportamento dannoso, sia per l’ambiente che per l’equilibrio energetico.

Va inoltre considerato che con il prezzo dei carburanti in salita e l’attenzione crescente alla sostenibilità, ogni comportamento virtuoso può fare la differenza. E la legge, in questo senso, tende a incoraggiare scelte più responsabili. C’è però un’eccezione importante: i veicoli elettrici non rientrano nel divieto. In questo caso, l’impianto di climatizzazione può funzionare anche a veicolo fermo senza attivare il motore, quindi non si verifica la condizione che dà origine alla sanzione. Per i conducenti di auto elettriche, dunque, non c’è il rischio di incorrere in questa multa.

Con l’intensificarsi dei controlli e delle campagne per la sostenibilità, è bene non abbassare la guardia. Non si tratta di un divieto nuovo, ma di una regola che oggi viene fatta rispettare con più attenzione.

E se a qualcuno può sembrare una formalità, a molti altri può costare quasi 450 euro di sanzione. La raccomandazione è semplice: spegnere il motore quando l’auto è ferma, anche se si resta all’interno. È un piccolo gesto che tutela l’ambiente e protegge il portafoglio.

I punti più importanti.