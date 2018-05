Volkswagen Tharu: ecco la nuova suv media della casa di Wolfsburg

Volkswagen ha rivelato la prima immagine ufficiale del nuovo suv medio Volkswagen Tharu. Si tratta di un modello inedito che il marchio tedesco inizierà a vendere in Cina dal mese di agosto attraverso la joint venture con il gigante locale SAIC. Il modello debutterà in Asia, ma poi successivamente verrà commercializzato anche in altre parti del mondo. In Sud America il veicolo verrà commercializzato con il nome di Volkswagen Tarek . Il numero uno Herbert Diess in proposito ha dichiarato che in quella zona del mondo il Suv sarà prodotto in Argentina e anche in Messico nello stabilimento di Puebla.

Volkswagen Tharu: prima immagine ufficiale del nuovo suv che prima arriverà in Cina e poi in Sud e Nord America

Con una lunghezza di 4,45 metri, questo SUV si inserisce nella categoria dei suv compatti sotto il Tiguan Allspace e allo stesso livello della Tiguan ma con prezzi molto più competitivi. Volkswagen Tharu condivide la base con Seat Ateca e Skoda Karoq, ma con un look assai diverso che si avvicina a quello del più grande Volkswagen Atlas . Il Tharu fa parte dell’offensiva della casa automobilistica di Wolfsburg in Cina, che include il lancio di dieci nuovi modelli in tre anni. In una seconda fase, questo modello arriva anche nel Nord e nel Sud America, perché in quelle regioni viene commercializzata solo la versione lunga della Tiguan. In Europa al momento non è previsto l’arrivo di questa vettura. Maggiori dettagli sul nuovo Tharu arriveranno nei prossimi giorni.

