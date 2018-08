Volkswagen nomina il nuovo Chief Operating Officer

Volkswagen nelle scorse ore ha confermato di aver nominato Ralf Brandstaetter come nuovo direttore operativo del suo omonimo marchio, dove attualmente è a capo degli acquisti. Brandstaetter assumerà il ruolo appena creato con effetto dal 1 agosto e continuerà a supervisionare gli acquisti presso il marchio VW. Il 49 enne è un insider dell’azienda, che ha iniziato la sua formazione come commesso in uno degli stabilimenti di produzione automobilistica, prima di dedicarsi allo studio dell’ingegneria entrando a far parte del gruppo automobilistico di Wolfsburg nel 1993.

Volkswagen ha comunicato di aver nominato il suo nuovo Chief Operating Officer, si tratta di Ralf Brandstaetter

Ralf Brandstaetter svolgerà il suo nuovo incarico di Chief Operating Officer in aggiunta alle sue attuali mansioni di responsabile acquisti di Volkswagen. Diess ha preteso un riordino in aprile della sua società con l’introduzione di un vicepresidente per il marchio. Il numero uno del gruppo tedesco ha diviso i dodici marchi presenti nella società in sei segmenti di business, con le marche di auto che sono state suddivice nei segmenti di massa, premium e di lusso. Diess vuole concentrarsi sulla strategia del gruppo. La nomina di Brandstädter dovrebbe garantirgli un aiuto importante nello svolgimento delle operazioni quotidiane diventando dunque una sorta di suo braccio destro.

Leggi anche: Volkswagen: la casa automobilistica di Wolfsburg ha riparato l’80% dei veicoli europei interessati dal dieselgate

Leggi anche: Volkswagen T-Cross: il futuro suv compatto della casa tedesca è impegnato in alcuni test al Nurburgring in vista del suo debutto

Condividi su