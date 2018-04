Volkswagen: il CEO Matthias Müller dirà addio venerdì?

Al vertice del Gruppo Volkswagen presto potrebbero arrivare importanti cambiamenti. Il CEO Matthias Müller secondo indiscrezioni fatte trapelare dal quotidiano tedesco Handelsblatt, lascerà il posto di numero uno del gruppo di Wolfsburg e a quanto pare sarà sostituito da Herbert Diess, che attualmente guida il marchio principale di VW. Il contratto del 64 enne Müller è attualmente in corso fino al 2020. In precedenza, Volkswagen aveva dichiarato di voler ricostruire il top management dopo quanto successo con il dieselgate. Il cambio della guardia potrebbe venire annunciato in una riunione del consiglio di vigilanza del gruppo che si terrà venerdì prossimo.

Volkswagen venerdì prossimo potrebbe avere un nuovo amministratore delegato Herbert Diess potrebbe prendere il posto di Muller

Secondo “Handelsblatt” i principali azionisti della società tedesca ritengono che l’azienda abbia bisogno di un nuovo inizio. Lo stesso Matthias Müller sarebbe d’accordo su questo cambio della guardia all’interno della società. Secondo un trader, la ristrutturazione del consiglio d’amministrazione di Volkswagen sarà probabilmente ben accolta dagli investitori, soprattutto perché Müller non da tutti è visto bene.

Volano le azioni di VW con il diffondersi della notizia

Non a caso le azioni di VW sono aumentate molto nelle ultime ore con il diffondersi della notizia. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno notizie più certe sulla questione relativa al cambio al vertice che riguarda il gruppo automobilistico di Wolfsburg. Questo venerdì, il consiglio di amministrazione della più grande casa automobilistica del mondo si riunirà. Oltre a decidere sul destino di Muller il Consiglio valuterà un possibile spin-off del business degli autocarri.

Leggi anche: Volkswagen: la casa automobilistica teutonica conferma che nel 2018 vedremo tra gli altri il Suv T-Cross e la nuova Passat

Leggi anche: Volkswagen Vizzion: ecco la nuova ammiraglia elettrica del brand di Wolfsburg che debutterà al Salone dell’auto di Ginevra 2018

Condividi su