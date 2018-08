Volkswagen cerca soluzioni per Ducati

Nel 2015, in seguito allo scandalo “Dieselgate”, il gruppo Volkswagen avrebbe preso in considerazione la possibilità di vendere Ducati. Questa voce però fu smentita circa un anno dopo dall’ allora CEO di Audi Rupert Stadler il quale dichiarò seccamente: “la Ducati non è in vendita”. Altre indiscrezioni seguirono l’anno scorso mentre il gruppo si sforzava di capire se doveva separarsi o meno dalla compagnia italiana. Ora, secondo Autonews Europe, l’attuale CEO del Gruppo tedesco Herbert Diess sta cercando di fondere Ducati con uno dei suoi rivali o di farla entrare in una specie di alleanza.

Il motivo continua a essere una mancanza di sinergia con le altre attività del gruppo, come riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt. Diess ha dichiarato di recente: “Posso immaginare una combinazione o una partnership con altre marche. Ducati come azienda di motociclette all’interno del Gruppo Volkswagen da sola non ha senso”, ha dichiarato Diess, che è diventato amministratore delegato del gruppo in aprile.

A partire da ora, Volkswagen deve ancora trovare una soluzione a lungo termine in mezzo alle sue lotte interne di potere. L’anno scorso, VW avrebbe voluto vendere Ducati come parte di una revisione patrimoniale, che avrebbe potuto aumentare le riserve di liquidità del gruppo di ben 1,5 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari). Essendo la vendita non andata a buon fine, sembra che adesso Volkswagen sia ancora intenzionata a cambiare il destino di Ducati.

