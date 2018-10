Tesla Model 3: prodotte oltre 100 mila unità

Secondo indiscrezioni la scorsa settimana Tesla avrebbe raggiunto un importante traguardo. La casa automobilistica di Elon Musk avrebbe infatti prodotto ben 100 mila unità di Tesla Model 3. La stessa fonte ha anche affermato che Tesla è ora in grado di produrre finalmente in maniera regolare ogni settimana almeno 5 mila esemplari di Model 3. Se queste voci dovessero confermarsi veritiere, si tratta di un progresso abbastanza buono soprattutto se si guarda a quello che avveniva all’inizio dell’estate quando le unità di Model 3 prodotte erano poche centinaia al mese. In ogni caso Tesla ha ancora una lunga strada da percorrere. Basti pensare che sono oltre 455 mila le ordinazioni che la berlina ha ricevuto e la stragrande maggioranza dei clienti sono ancora in attesa di ricevere la propria auto.

Tesla Model 3: la casa automobilistica di Elon Musk avrebbe prodotto già più di 100 mila unità della nuova berlina

Tesla ora vende più Model 3 negli Stati Uniti rispetto a tutte le altre marche di auto elettriche insieme. Nel segmento delle berline di lusso, Tesla Model 3 ha superato nelle vendite l’intera gamma di Mercedes e BMW. Nel terzo trimestre, la vettura della casa automobilistica di Elon Musk è stata una delle berline più vendute in assoluto negli Stati Uniti a parte alcune auto di Toyota e Honda. Dobbiamo infine ricordare che sebbene le cose per Tesla inizino ad andare a gonfie vele, l’obiettivo delle 100 mila unità prodotte di Model 3 è stato raggiunto in ritardo rispetto ai piani iniziali della società americana. Elon Musk infatti nel 2016 aveva detto che questo traguardo sarebbe stato raggiunto già nel 2017.

