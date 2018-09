Porsche dice addio al diesel, la casa tedesca punterà sulle nuove tecnologie

Nelle scorse ore Porsche ha confermato che in futuro non venderà più auto con motore diesel. La casa automobilistica tedesca ha detto che la domanda di diesel sta calando a livello globale e che invece investirà più di 6 miliardi di euro nella tecnologia ibrida ed elettrica entro il 2022.”Non abbiamo mai sviluppato e prodotto motori diesel da soli, ma l’immagine della nostra società ha sofferto, la crisi del diesel ci ha causato molti problemi”, ha detto il numero uno della società, Olivier Blume, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild am Sonntag. L’annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui si è tenuta una riunione dal cancelliere tedesco Angela Merkel per indagare se l’industria automobilistica dovesse pagare per i costosi aggiornamenti hardware per i vecchi veicoli diesel.

L’anno prossimo, Porsche lancerà la sua prima auto completamente elettrica, la Taycan. La società tedesca che fa parte del gruppo Volkswagen ha già in gamma una versione ibrida plug-in della berlina Panamera e del SUV Cayenne. La società “non sta demonizzando il diesel”, ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Blume, ma l’interesse per il formato è in declino. Il diesel rappresentava solo il 12% delle vendite globali di Porsche, mentre gli ibridi sono in aumento. Circa il 63% delle berline Panamera vendute in Europa sono ibride. Come Toyota e altre marche che si allontanano dai diesel, anche la casa tedesca dunque vuole andare in direzione di quelle che sembrano essere le attuali preferenze degli acquirenti. Entro il 2025 quasi la metà delle auto della società di Stoccarda avranno una qualche forma di elettrificazione.

