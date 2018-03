Nissan: entro 4 anni obiettivo un milione di auto elettriche

Nissan ha progetti ambiziosi per il futuro prossimo. La celebre casa automobilistica giapponese ha promesso che farà di tutto per vendere un milione di auto elettriche entro 4 anni. Questo traguardo è stato previsto nel cosiddetto piano “Move” che prevede l’arrivo di 8 nuovi modelli elettrici puri e lo sviluppo anche della guida autonoma. La base di partenza di questo ambizioso progetto sarà la nuova Leaf. La recente auto elettrica, giunta alla sua seconda generazione, sta raccogliendo grossi consensi in tutto il mondo.

Nissan ha pure chiarito che per vendere tutti questi veicoli elettrici punterà forte sulla Cina. Il mercato auto del grande paese asiatico infatti è destinato a diventare il primo mercato come numero di auto elettriche vendute nei prossimi anni. La celebre casa automobilistica nipponica in quel paese utilizzerà diversi marchi per vendere le sue future auto elettriche. E’ stato anche chiarito che il brand nipponico nei prossimi anni introdurrà il suo sistema di guida autonoma ProPilot in 20 modelli che saranno venduti in tutto il mondo.

Tutti i marchi del gruppo saranno coinvolti. In particolare sarà il brand Infiniti ad essere protagonista di questa rivoluzione. Basti pensare che l’obiettivo è quello di portare entro il 2025 il brand a vendere il 50 per cento di auto elettriche sul totale di auto immatricolate. Insomma Nissan sembra avere le idee chiare per il suo futuro che vedrà sempre più protagonista le nuove tecnologie.

