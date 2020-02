Cambiando i cerchi è possibile modificare – pure radicalmente – il look della propria auto; considerati da tanti automobilisti un accessorio marginale, sono in realtà molto importanti non solo dal punto di vista estetico, ma anche della funzionalità. I cerchi in lega, infatti, fanno proprio del design il loro punto di forza, insieme alla leggerezza: per tale ragione sono quelli più indicati per auto sportive e per tutti gli automobilisti che desiderano ricavare il massimo in termini di prestazioni dalle loro vetture.

Cerchi in lega: le aziende al top

Scopriamo quindi quali sono le migliori marche di cerchi in lega, così da poter trovare con maggior facilità i prodotti più adatti a seconda delle esigenze.

Quando si parla di cerchi in lega, Mak è senza dubbio un punto di riferimento: azienda totalmente italiana – con sede a Brescia – realizza cerchioni immediatamente riconoscibili per via del design curato e del tipico stile Made in Italy. Geometrie moderne e linee all’avanguardia caratterizzano i prodotti del marchio bresciano, adatti a “calzare” le auto più evolute e tecnologiche sfornate dal mercato, progettati non solo per offrire supporto dal punto di vista tecnico ma anche per assecondarne ed esaltarne le forme. Forniti di omologazione NAD e ECE, possono essere installati su un vasto numero di veicoli, inoltre nelle versioni con supporto runflat è possibile montare questa tipologia di pneumatici studiata per resistere alle forature. Grande attenzione è posta naturalmente all’estetica: la colorazione hyper silver è una delle più intriganti fra quelle proposte. Tra i cerchi in lega Mak di maggior successo possiamo annoverare i modelli Emblema, Fuoco e Jackie, dai design ricercati e di tendenza.

OZ Racing: l’esperienza arriva dalle corse

OZ Racing è un brand che gli appassionati di corse automobilistiche conoscono bene, ed è proprio l’esperienza nel mondo delle gare ad essere stata messa a frutto dall’azienda di Padova nella realizzazione dei propri cerchi in lega. Quando si parla di questi prodotti, il Made in Italy fa la differenza, come si può ben vedere: fondata a Rossano Veneto, OZ Racing è oggi famosa in tutto il mondo e suddivide i suoi cerchi in base alle auto a cui sono destinati: top class per le vetture di maggior lusso, all terrain per i veicoli di grandi dimensioni, racing per le auto dall’impronta più sportiva e i-tech che comprende i cerchioni più evoluti dal punto di vista tecnologico. All’interno del catalogo sono particolarmente apprezzati i Superturismo WRC (realizzati mettendo a frutto l’esperienza nei rally) e gli Ultraleggera, il cui design e forme sono studiati per trasmettere leggerezza (come si può evincere dal nome!).

Le aziende straniere

Fra i marchi stranieri specializzati nella produzione di cerchi in lega troviamo Enkei, brand giapponese con una solida presenza nel mondo delle corse automobilistiche, anche al più alto livello visto che è stato fornitore di varie scuderie di Formula 1, come ad esempio la storica Minardi e McLaren. Fra i prodotti dell’azienda nipponica più conosciuti troviamo i PF01, apprezzati per il buon rapporto fra qualità e prezzo che consente di acquistare ottimi cerchi ad un costo contenuto. Provengono dalla Germania tanti produttori di cerchi in lega: Dezent e AEZ fanno capo al gruppo Alcar, che al design unisce la solidità tipica dei prodotti tedeschi, e poi BBS, anch’esso formatosi attraverso una lunga esperienza nel settore corse; in fatto di design, il modello XA non ha nulla da invidiare ai cerchi in lega realizzati dai marchi italiani. Affidabilità e cura dell’estetica sono i tratti distintivi di un altro brand tedesco, König, il cui modello Hypergram ha saputo conquistare molti automobilisti grazie al suo ricercato effetto brunito.