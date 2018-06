Jeep: grosso exploit in USA a maggio 2018

A Maggio 2018 Jeep è stata protagonista di un grosso exploit nelle vendite relative al mercato auto degli Stati Uniti. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles è riuscita ad incrementare le proprie immatricolazioni del 29 per cento grazie alla vendita di ben 97 mila unità. Si tratta di un ottimo risultato che certifica il buon stato di salute in cui versa lo storico marchio che nei prossimi anni sarà sempre più importante per Fiat Chrysler in tutto il mondo. Se consideriamo i primi 5 mesi dell’anno, lo storico brand ha venduto 408 mila unità in USA con una crescita del 22 per cento.

Jeep ottiene uno straordinario risultato a maggio 2018 in USA grazie in particolare all’exploit della nuova Wrangler

Questo exploit di Jeep è merito della nuova generazione di Wrangler. Il veicolo che viene venduto solo da pochi mesi in USA sta ottenendo un successo commerciale maggiore di quanto preventivato probabilmente dagli stessi dirigenti di FCA.

Basti pensare che nei primi 5 mesi dell’anno Wrangler ha venduto 110 mila unità con una crescita del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le cose sono andate molto bene anche per Cherokee che ha da poco ricevuto un importante aggiornamento. L’auto con 91 mila unità immatricolate nel 2018 ha visto crescere del 31 per cento le sue immatricolazioni.

Segno meno invece per il Grand Cherokee che in attesa della nuova versione perde il 5 per cento rispetto a maggio 2017. La nuova Compass ha venduto 72 mila unità e Jeep Renegade si conferma negli USA la meno amata della gamma del marchio con appena 41 mila unità.

