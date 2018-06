Fiat Cronos: in Argentina prodotte già oltre 30 mila unità del nuovo veicolo

La produzione di Fiat Cronos in Argentina prosegue a gonfie vele. Nel giro di pochi mesi infatti nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Cordoba nel paese sudamericano, sono state prodotte già oltre 30 mila unità della recente berlina di segmento C della principale casa automobilistica italiana. Di queste circa 20 mila sono state prodotte per essere vendute in Brasile. Come conseguenza di un investimento che supera i 500 milioni di dollari, Fiat Cronos occupa la maggior parte delle linee di produzione del marchio a Córdoba. Il complesso produce ancora Fiat Grand Siena, Palio Adventure e Fiat Strada ma solo in piccole quantità.

Fiat Cronos prodotta già in oltre 30 mila unità nello stabilimento Fiat Chrysler di Cordoba in Argentina

A proposito di Fiat Cronos, il gruppo italo americano del numero uno Sergio Marchionne, di recente ha confermato che attualmente nello stabilimento vengono prodotte 320 unità al giorno del nuovo modello. Ricordiamo che il veicolo in questione non è però totalmente made in Argentina. Questo in quanto il motore 1.3 utilizzato dalla berlina è prodotto in Brasile. La vettura dunque sembra essere stata accolta molto bene nei principali mercati latino americani.

A differenza di quanto sta avvenendo in Europa ed in altre parti del mondo, in Sud America le berline a 3 volumi continuano ad avere buon mercato. Non è un caso che in futuro Fiat avrà sempre maggiore spazio in Sud America, dove verranno proposte in futuro numerose novità. Questo a differenza di quanto avverrà in Europa dove sopravviveranno solo Fiat 500 e Panda.

Leggi anche: Fiat Chrysler Mirafiori: anche con il nuovo piano industriale la situazione non cambia, cassa integrazione a luglio

Leggi anche: Fiat Chrysler lancerà in Cina modelli inediti di Jeep e Alfa Romeo per conquistare il mercato

Condividi su