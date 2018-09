Fiat Chrysler: nelle prossime ore Pietro Gorlier sarà nominato nuovo numero uno Emea

Il nuovo responsabile dell’area Emea per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, sarà il 55 enne torinese Pietro Gorlier. Il dirigente che attualmente ricopre il ruolo di responsabile di Magneti Marelli e Mopar dunque sarà il successore di Alfredo Altavilla. Questa sarà la prima nomina importante effettuata dal nuovo numero uno di FCA, l’amministratore delegato Mike Manley. Ermanno Ferrari, capo della divisione Lighting dovrebbe diventare il nuovo CEO di Magneti Marelli al posto di Gorlier. Dunque sarà lui il responsabile di FCA per quello che riguarda il nostro paese. Gorlier si troverà davanti a sfide importanti soprattutto per quello che concerne l’occupazione degli stabilimenti italiani del gruppo e la crescita delle immatricolazioni in questa importante area del mondo.

Pietro Gorlier dovrebbe essere il nuovo numero uno di Fiat Chrysler in area EMEA, la nomina avverrà nelle prossime ore

Pietro Gorlier che lavora in Fiat dal 1989 all’interno della società ha occupato varie posizioni. Il dirigente dunque rappresenta una certezza per Fiat Chrysler Automobiles avendo accumulato nel corso della sua lunga carriera una grande esperienza nel settore automotive. Oltre alla nomina di Gorlier a nuovo numero uno di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa, Mike Manley potrebbe nei prossimi giorni procedere ad ulteriori cambiamenti nell’organigramma di FCA.

Si vocifera ad esempio che anche l’ex numero uno di Alfa Romeo, Harald Wester possa nuovamente essere riportato ad occuparsi del segmento premium del mercato auto per uno dei brand di Fiat Chrysler Automobiles, forse Maserati che attualmente viene gestito da Tim Kuniskis che è anche amministratore delegato di Alfa Romeo.

