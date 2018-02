Fiat Chrysler: cinque spot durante la 52 esima edizione del Super Bowl

Durante la 52 esima edizione del Super Bowl americano, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles è stata protagonista grazie a 5 spot che sono andati in onda negli intervalli della partita. Queste pubblicità costate non meno di 5 milioni di euro ciascuna sono servite a promuovere alcune delle nuove auto lanciata di recente dalla società del numero uno Sergio Marchionne. Ben 3 di questi Spot riguardavano Jeep. I veicoli che sono stati pubblicizzati dal gruppo italo americano durante la 52 esima edizione del super Bowl sono: Jeep Wrangler, Ram 1500 e Jeep Cherokee.

Fiat Chrysler protagonista al Super Bowl con 5 spot dedicati ai nuovi modelli Ram 1500, Jeep Wrangler e Cherokee

‘Built to Serve per Ram’ è il titolo che aveva lo spot pubblicitario della durata di un minuto mandato in onda durante il secondo quarto della partita. Il filmato pubblicizzava Ram e si caratterizzava per l’uso come voce fuori campo del discorso di Martin Luther King del 4 febbraio 1968. L’utilizzo del discorso in questione ha però sollevato critiche e polemiche sui social. Altro video che sta facendo molto parlare di se’ è quello relativo alla nuova Jeep Wrangler. Questa clip della durata di un minuto è stato denominato ‘Jeep Jurassic’ e ha visto come suo protagonista Jeff Goldblum.

Altri due spot da 30 secondi l’uno sono stati mandati in onda da Fiat Chrysler per pubblicizzare Ram 1500 e Jeep Cherokee 2019. Sergio Marchionne ha commentato la messa in onda di queste pubblicità affermando che questi spot dimostrano l’impegno della sua azienda verso ognuno di questi brand. Per la cronaca il Super Bowl è stato vinto quest’anno dagli Eagles che a sorpresa hanno battuto per 41 a 33 i favoritissimi New England Patriots di Boston.

