Fiat 500: prodotto l’esemplare numero 2 milioni nella fabbrica Fiat Chrysler a Tychy in Polonia

Nelle scorse ore lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Tychy in Polonia ha prodotto l’esemplare numero 2 milioni di Fiat 500. Si tratta di un traguardo molto importante che è stato raggiunto in 11 anni. Lo stabilimento polacco è una delle due fabbriche di FCA, dove viene prodotta la famosa “500”. L’altro stabilimento si trova in Messico, dove le auto sono progettate principalmente per il mercato statunitense.

Il numero totale di auto prodotte in entrambe le fabbriche dal 2007 ad oggi ha superato i 2 milioni di unità. Giovedì FCA ha voluto festeggiare questo traguardo con la produzione di una Fiat 500 SS Spring Collezione nello stabilimento di Tychy. Si tratta di un’auto che sarà prodotta per il mercato italiano.

Fiat 500: l’esemplare numero 2 milioni è stato costruito nello stabilimento FCA di Tychy in Polonia nei giorni scorsi

L’anno scorso, la fabbrica di Tychy ha aumentato la produzione di Fiat 500 e la relativa Abarth 500 di circa il 4 per cento. Nonostante la vettura abbia ormai 11 anni, continua ad essere molto popolare sui principali mercati auto del mondo. In questo stabilimento negli ultimi 12 mesi sono state prodotte oltre 200 mila unità di 500 e 500 Abarth. Inoltre qui viene prodotta anche Lancia Ypsilon.

La fabbrica in Polonia di Fiat Chrysler il prossimo 1 giugno potrebbe ricevere importanti novità dal numero uno Sergio Marchionne. L’amministratore delegato di Fiat Chrysler in quella data infatti dovrebbe rivelare notizie importanti sul futuro della fabbrica e di Fiat 500. Ricordiamo infine che la celebre city car del brand di Torino viene attualmente venduta in oltre 100 paesi.

Leggi anche: Fiat Chrysler Automobiles promuove Roberto Fedeli che negli ultimi anni è stato fondamentale in Alfa Romeo

Leggi anche: Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia ad aprile, al secondo posto la francese Renault Clio

Condividi su