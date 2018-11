Audi Q2L e-tron ha debuttato in Cina

La creazione da parte di Audi di un Centro di eccellenza per le celle di batterie ad alta tensione in Cina che dovrebbe servire l’intero gruppo Volkswagen, è solo un segno di un movimento inarrestabile. Durante la celebrazione del 30 ° anniversario della joint venture di Audi con la partner cinese FAW (First Automotive Opere), il Presidente del Gruppo Volkswagen ha riferito che nel 2020 inizierà la produzione della settima Audi fabbricati in Cina, la Audi e-tron, un anno tardi del suo lancio. Per questo il gruppo Volkswagen si è assicurato la fornitura con la società CATL, un gigante cinese creato dal governo per dominare il mercato delle batterie al litio. Nessuno dovrebbe sorprendersi del fatto che il centro di gravità dell’auto elettrica di molte marche sia la Cina, un paese che ha messo percentuali incrementali sul numero di vendite elettriche rispetto al totale venduto da un marchio. Audi ha annunciato all’inizio di quest’anno che lancerà sette nuovi modelli elettrificati lì entro il 2020. Tra questi modelli vi sarà anche un’Audi Q2L e-tron.

Audi Q2L e-tron rivelata in Cina nelle scorse ore dalla casa automobilistica di Ingolstadt

Il primo ad arrivare in Cina sarà l’ inedita Audi e-tron , la prima auto elettrica del marchio. La notizia del giorno però è che nel 2019 in Cina verrà lanciata una Audi Q2L e-tron. Si tratterà di un modello appositamente realizzato per il mercato cinese. La L significa che è una versione allungata rispetto all’Audi Q2 che viene venduta nel nostro mercato. Si può dire che queste varianti allungate sono diventati quasi un obbligo per le case europee in Cina.

Ad essere sinceri l’allungamento del passo di Audi Q2L e-tron non è eccezionale, in quanto esso aumenta solo di 2,5 centimetri rispetto al Q2 europeo. La vettura basata sulla stessa architettura MQB che utilizza l’elettrica Volkswagen e-Golf , suggerisce che questa auto dovrebbe ereditare molte delle caratteristiche elettromeccaniche della e-Golf. In Europa comunque un simile modello non dovrebbe arrivare.

