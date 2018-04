Alfa Romeo Stelvio nominato “Crossover of the Year 2018” a New York

Alfa Romeo Stelvio ottiene un nuovo importante riconoscimento nel mondo dei motori. Il primo Suv della casa automobilistica milanese che fa parte di Fiat Chrysler Automobiles è stato infatti nominato da Popular Mechanics come “Crossover of the Year 2018”. Il riconoscimento è stato attribuito dal magazine americano presso il Salone Internazionale dell’auto di New York 2018. La pubblicazione statunitense assegna questi premi come parte degli Automotive Excellence Awards che si tengono ogni anno al “Big Apple Auto Show”. Per scegliere i candidati, gli editori della rivista guidano tutti i veicoli candidati alla vittoria nel corso di un intero anno e selezionano il modello che, a loro avviso, è superiore alla concorrenza.

Alfa Romeo Stelvio è stato nominato da Popular Mechanics come “Crossover of the Year 2018” durante il Salone dell’auto di New York

“Alfa Romeo Stelvio è la Giulia dei crossover e questo è il più grande complimento che possiamo dargli. Ha muscoli grazie alla presenza di un motore a 4 cilindri, ma allo stesso tempo per le emozioni che trasmette, è un veicolo divertente da guidare a qualsiasi velocità. ” ha dichiarato Ezra Dyer, editore di Popular Mechanics.” Secondo la giuria che ha attribuito il premio, Stelvio si comporta esattamente come una berlina sportiva italiana. Questa è una caratteristica che ha molto colpito la redazione del magazine statunitense che dunque ha deciso di premiare il suv del Biscione con questo importante riconoscimento. Si tratta dell’ennesimo premio che il modello riceve, al pari di quanto avvenuto anche con la berlina Alfa Romeo Giulia.

