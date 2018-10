Alfa Romeo Stelvio: in Europa nel 2018 +120% di vendite

Nonostante l’ultimo mese di settembre per Alfa Romeo in Europa sia stato disastroso in termini di vendite con un calo del 59 per cento rispetto allo scorso anno, le cose nel 2018 per Alfa Romeo Stelvio stanno andando molto bene nel vecchio continente. Basti pensare che il primo suv nella lunga storia della casa automobilistica del Biscione ha venduto in totale nei primi 9 mesi dell’anno ben 24.200 unità nei paesi del continente europeo. Questo dato rappresenta una crescita del 120,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Grazie all’ottimo andamento nelle vendite di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, in Europa il Biscione nei primi 9 mesi dell’anno ha visto crescere le sue immatricolazioni del 7,6 per cento per un totale di oltre 71 mila veicoli. Stelvio dunque è ormai saldamente il modello che più di tutti sta trainando il Biscione nelle vendite in tutto il mondo. Anche negli Stati Uniti infatti il veicolo risulta essere il più venduto in assoluto tra le auto di Alfa Romeo. Il successo di Alfa Romeo Stelvio parzialmente nasconde la crisi della berlina Alfa Romeo Giulia che nel 2018 non sta vivendo un gran momento come dimostrano in particolare le vendite degli ultimi mesi.

