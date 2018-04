Alfa Romeo Giulia spopola anche ai Driver Power Awards 2018

Alfa Romeo Giulia ottiene nuovi riconoscimenti dal mondo dei motori. La berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione questa volta spopola ai Driver Power Awards 2018 ottenendo vari premi. Si tratta di un evento con cadenza annuale organizzato dalla famosa rivista automobilistica Auto Express che ha interpellato i propri lettori. Gli oltre 50 mila appassionati che hanno preso parte alle votazioni hanno innanzi tutto proclamato Giulia “Compact Executive Car of the Year 2018″. La berlina italiana ottiene inoltre il secondo posto nelle categoria “Engine & Gearbox” e “Ride & Handling”. La prima categoria sia riferisce al miglior pacchetto motore-cambio, la seconda invece misura il piacere di guida.

Alfa Romeo Giulia inoltre è anche arrivata terza nella classifica assoluta del premio denominata “Best Car to Own 2018″ Solo Peugeot 3008 e di Kia Niro sono riuscite ad ottenere un punteggio migliore superando la berlina di Alfa Romeo. Il terzo posto è stato assegnato in quanto i votanti hanno considerato Giulia una vettura che in pieno rispetta quella che è la storia e la tradizione della casa automobilistica milanese.

Nelle scorse settimane altro premio per Giulia da Car and Driver

Insomma Alfa Romeo Giulia continua ad essere molto apprezzata da appassionati e addetti ai lavori. Nelle scorse settimane, solo per citare l’ultimo premio ricevuto, ricordiamo che anche la rivista Car and Driver agli Editors Choice 2018 aveva deciso di omaggiare Alfa Romeo Giulia. Ovviamente grande soddisfazione traspare nelle dichiarazioni dei dirigenti del Biscione dinnanzi all’ennesimo riconoscimento ricevuto dalla recente berlina.

