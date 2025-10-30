Morgan Stanley: Certificate Phoenix Memory su Healthcare

All’interno della gamma di Certificati di Investimento emessi da Morgan Stanley, fra i Phoenix Memory, ne balza all’occhio uno emesso circa un mese fà che consente di investire indirettamente su 3 società appartenenti al settore dell’health care.

Inoltre, cosa molto importante è l’assoluta efficienza della fiscalità degli Investment Certificates nel recupero delle minusvalenze potenzialmente presenti nel proprio cassetto fiscale.

Informazioni quantitative sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato targato Morgan Stanley sono rappresentati da Novo Nordisk (NOVO B) Sanofi (SAN) e United Health (UNH).

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Inoltre tutti e 3 i titoli azionari possiedono una quantità di informazione storica ampiamente sufficiente per adeguate analisi quantitative.

Dato l’ampio intervallo di tempo che intercorre dal giorno della loro quotazione ai tempi odienri, è possibile analizzare accuratamente i bilanci (analisi fondamentale: analisi di ricavi, ebtida, ebit, utili netti e correlati indici di redditività/finanziari/patrimoniali ecc) o quale sia il processo stocastico (analisi tecnica quantitativa: mean reverting, trend following o random walk) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti analizzati, potendo ad esempio notare eventuali cambiamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

Trading

E’ poi possibile individuare una caratteristica molto interessante e tipica delle aziende il cui valore di mercato è influenzato dall’uscita di news (in questo caso rumors e ufficialità di nuove farmaci, stime/utili/perdite trimestrali ecc.)

In altre parole gli effetti indotti da queste news provocano degli spike al rialzo/ribasso, che poi vengono drenati in seguito grazie alle valutazione del “fair value“. Quest’ultimo può essere considerato come il valore di equilibrio più razionale di quello indotto dalle news, rideterminato in base alle stime degli analisti fatte sulla base dell’analisi fondamentale).

Sarebbe interessante analizzare il comportamento del valore di mercato in ottica event study analysis, e quindi la presenza di eventuali extra-rendimenti intorno alla finestra temporale di riferimento (cioè in presenza dei bilanci trimestrali/stime, nuovi prodotti ecc).

Il rischio

Le 3 azioni hanno core business leggermente differente ma lavorano nel settore farmaceutico: due nella ricerca medica e farmaceutica, SAN e NOVO B, mentre UNH nella fornitura e nei Servizi connessi. Ciò significa che sono positivamente correlate.

In altre parole si riduce il rischio di correlazione, ossia il rischio che il valore dei titoli fluttui in modo potenzialmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare l’elargizione delle cedole o la restituzione integrale del valore nominale anche data da uno solo dei sottostanti.

Si ricordi però la diversificazione geografica: NOVO B è fanese, SAN è francese e UNH è statunitense.

Se non si vuole avere un’esposizione diretta alle azioni in questione è possibile prendere a riferimento il certificato che andremo a presentare.

Si passa ora ad esplicare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo estrapolabili anche dal sito per meglio comprendere le caratteristiche primarie del prodotto cartolarizzato).

Morgan Stanley Certificati Phoenix Memory: struttura del certificate

A seguire la struttura del certificato di Morgan Stanley:

Barriera su capitale/cedole pari al 60% dei valori iniziali

pari al 60% dei valori iniziali Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Cedole trimestrali condizionate dell’1,81% con effetto memoria (max 7,24% sul valore nominale)

dell’1,81% con (max 7,24% sul valore nominale) Autocall trigger trimestrale osservabile dal 4° trimestre (dal 18/09/2026) e pari al 100% dei valori iniziali

osservabile dal 4° trimestre (dal 18/09/2026) e pari al 100% dei valori iniziali Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Valore nominale unitario di 1000 Euro

di 1000 Euro Prezzo lettera rilevato sotto la pari

Morgan Stanley Certificati Phoenix Memory: funzionamento del payoff

Morgan Stanley ha emesso il certificato il 19/10/2025, ha data di valutazione finale posta al 18/09/2030 (scadenza/liquidazione 25/09/2030), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il certificato targato Morgan Stanley elargisce cedole trimestrali condizionate di 18,10 euro, cioè se tutti e 3 i sottostanti non scendono oltre il -40% dei rispettivi valori iniziali ossia il trigger delle cedole (ossia al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola.

Tuttavia le cedole non eventualmente pagate in precedenza vengono immagazzinate in memoria e pagate insieme a quella dell’anno in questione quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti e 3 i sottostanti risultano sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato automatico: Autocall

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger trimestrale, a partire dal 4° trimestre e pari al 100% dei valori iniziali. In pratica, ad ogni data di valutazione si hanno due scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del trimestre in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: In altre parole, se scatta il meccanismo di autocall alla prima data si ottengono 4 cedole più il nominale. Altrimenti si passa alla seconda data ecc

Scadenza

A scadenza, se il certificato di Morgan Staley non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il valore di tutti i sottostanti risulta pari o superiore al trigger cedolare il certificato paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 20 cedole più il nominale .

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of (WO, ossia con un valore finale in % più basso rispetto al relativo valore iniziale), pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto. Nonostante due titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD e DKK, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD e del cross EUR/DKK.

Livelli chiave del portafoglio sottostante

I livelli chiave del portafoglio sottostante al certificato di Morgan Staley sono i seguenti:

NOVO B -> valore iniziale/trigger autocall (392,5 DKK), Barriera/ trigger cedola (235,5 DKK)

SAN -> valore iniziale/trigger autocall (80,15 Eur), Barriera/ trigger cedola (48,09 Eur)

UNH -> valore iniziale/trigger autocall (334,82 USD), Barriera/ trigger cedola (200,892 USD)

Codice ISIN

DE000MS0H190

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a stampo Morgan Stanley. Qui è possibile trovare i documenti fondamentali (K.I.D. e Condizioni Definitive).

