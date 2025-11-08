Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Monitoraggio fiscale: l’inganno nelle false e-mail Agenzia Entrate sui redditi esteri

Cresce l’allarme per le false e-mail Agenzia Entrate che chiedono ritenute su redditi esteri: un nuovo inganno fiscale
30 minuti fa
Negli ultimi giorni si è registrato ancora una volta un nuovo tentativo di truffa che sfrutta il nome e l’immagine dell’Agenzia delle Entrate. Diversi contribuenti hanno, infatti, ricevuto false e-mail dell’Agenzia Entrate, messaggi che fingono di provenire dall’Amministrazione finanziaria ma che, in realtà, sono parte di una sofisticata operazione di phishing. L’obiettivo è indurre i destinatari a versare somme di denaro con la scusa di presunte imposte o ritenute su redditi esteri.

L’Agenzia delle Entrate ha prontamente diffuso un comunicato ufficiale per chiarire che non ha nulla a che fare con queste comunicazioni e che si tratta di un tentativo di frode.

La raccomandazione è di non rispondere, non cliccare su eventuali link presenti e non fornire dati personali o bancari.

Il contenuto delle e-mail truffa dall’Agenzia Entrate sui redditi esteri

Le false e-mail dell’Agenzia Entrate si presentano con un linguaggio formale e apparentemente professionale, per imitare le comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione. L’oggetto del messaggio è “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale”, un titolo che potrebbe trarre in inganno chi non è esperto in materia tributaria.

Nel testo si chiede di effettuare il pagamento di presunte ritenute alla fonte su redditi o flussi finanziari esteri, facendo leva sul timore di sanzioni o controlli fiscali. Per rendere la comunicazione più credibile, i truffatori inseriscono un numero di protocollo falso, una firma contraffatta che riporta il nome del direttore dell’Agenzia delle Entrate e persino un timbro che simula quello di un ufficio pubblico. Tutti elementi studiati per dare un’apparenza di autenticità e spingere il destinatario ad agire in fretta.

Come riconoscere le e-mail false

Il fenomeno delle false e-mail Agenzia Entrate non è nuovo: si tratta di uno schema di phishing che ciclicamente si ripresenta con contenuti aggiornati e grafiche sempre più sofisticate. Dalle e-mail truffa sui rimborsi fiscali a quelle sulle criptovalute e altro. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che possono aiutare a riconoscere un messaggio fraudolento.

Le e-mail truffa spesso:

  • contengono errori grammaticali o sintattici;
  • provengono da indirizzi non istituzionali, spesso con domini sospetti o generici;
  • fanno riferimento a pagamenti urgenti o richieste di dati sensibili;
  • allegano documenti o link che possono contenere virus o indirizzare a siti falsi;
  • imitano i loghi ufficiali ma con leggere differenze nei colori o nei caratteri.

L’Agenzia delle Entrate non invia mai comunicazioni di questo tipo tramite e-mail ordinarie. Le notifiche ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali certificati, come la PEC o l’area riservata del portale istituzionale.

Le dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle false e-mail

In una nota ufficiale, l’Agenzia ha sottolineato di non avere alcun legame con queste e-mail e di disconoscere completamente i messaggi in questione. Si tratta di un uso illecito del suo nome e della sua immagine, finalizzato a trarre in inganno i cittadini.

Per contrastare il fenomeno, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è disponibile sempre la sezione “Focus sul phishing”, dove vengono pubblicati esempi di comunicazioni false già individuate.

Questa sezione rappresenta un utile strumento per confrontare eventuali messaggi sospetti e verificare se rientrano tra quelli già segnalati.

In caso di dubbi, è consigliato consultare sempre i canali ufficiali, verificando eventuali avvisi sul sito www.agenziaentrate.gov.it
oppure contattando direttamente l’ufficio territorialmente competente.

Cosa fare se si riceve una e-mail sospetta

Chi riceve una false e-mail Agenzia Entrate deve agire con prudenza. Non bisogna mai aprire allegati o cliccare sui link presenti nel messaggio, perché potrebbero contenere malware o indirizzare verso pagine web fraudolente. È importante non fornire informazioni personali, credenziali di accesso o dati bancari.

Il passo successivo è segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Entrate, inviando una copia della e-mail sospetta all’indirizzo ufficiale indicato sul portale, oppure rivolgendosi direttamente all’ufficio di zona. In questo modo si contribuisce a limitare la diffusione del fenomeno e a proteggere altri cittadini da possibili truffe.

In caso di danni economici o furto di dati, è opportuno sporgere denuncia alle autorità competenti, come la Polizia Postale, fornendo tutte le informazioni utili per rintracciare i responsabili.

Phishing e frodi con le false e-mail dall’Agenzia Entrate: un problema in crescita

Il caso delle false e-mail Agenzia Entrate rientra in un contesto più ampio di frodi informatiche che sfruttano la fiducia verso enti pubblici e istituzioni. Queste truffe puntano a ottenere dati sensibili o denaro attraverso comunicazioni ingannevoli, sfruttando la somiglianza con messaggi ufficiali.

Il phishing è una pratica sempre più diffusa, soprattutto nel settore fiscale, dove le persone tendono a rispondere prontamente per paura di sanzioni. Le e-mail fraudolente possono apparire credibili anche grazie all’uso di linguaggio tecnico, loghi e firme digitali falsificate.

Per questo motivo, la consapevolezza è la prima forma di difesa. Riconoscere le caratteristiche tipiche di queste truffe consente di evitare errori e di proteggere i propri dati.

Riassumendo

  • Circolano false e-mail dell’Agenzia Entrate che chiedono pagamenti per ritenute estere inesistenti.
  • I messaggi contengono firme e timbri falsi per sembrare comunicazioni ufficiali.
  • L’Agenzia smentisce ogni coinvolgimento e invita a verificare sul sito ufficiale.
  • Le e-mail truffa usano urgenza e linguaggio tecnico per ingannare i destinatari.
  • Non aprire link o allegati e segnalare subito i messaggi sospetti.
  • La prevenzione e la prudenza restano la miglior difesa contro le frodi online.

