Da quando è entrato in vigore l’euro, questa valuta — moneta, o comunque la si voglia definire — ha fatto molto discutere. Soprattutto in Italia, fin dal passaggio dalla lira, avvenuto il 1° gennaio 2002, cioè dal momento in cui l’euro è entrato fisicamente in circolazione.

Nel corso degli anni molte cose sono cambiate. I centesimi, e in particolare le monetine da 1, 2 e 5 centesimi, sono diventate sempre meno diffuse. Allo stesso tempo, però, si sono fatte sempre più rare anche le banconote di grosso taglio, come quelle da 200 e 500 euro.

Anzi, sui tagli elevati dell’euro si è sviluppata una vera e propria crociata, legata alle rigide regole di tracciabilità dei pagamenti.

Per operazioni a partire da 2.500 euro, effettuate con banconote di grande taglio, le banche sono tenute a effettuare segnalazioni alle autorità competenti. Inoltre, dal 2019 la banconota da 500 euro è ufficialmente fuori produzione.

Periodicamente, intorno all’euro, circolano notizie più o meno attendibili, spesso vere e proprie fake news. A volte si parla di monete da 3 o 5 euro, altre volte di presunti nuovi tagli di banconote diversi dagli attuali 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro.

L’ultima novità riguarda una moneta da 20 euro in arrivo in Italia. Una notizia che, è bene dirlo subito, non è una bufala, ma nemmeno è ciò che molti immaginano.

Monete da 20 euro in arrivo in Italia: realtà o bufala?

In Italia è effettivamente in arrivo una moneta da 20 euro. Come dicevamo, nel tempo si è discusso molto dei tagli dell’euro. I tagli più alti, come i 200 e 500 euro, sono stati spesso associati a pratiche illecite e al riciclaggio di denaro, tanto da giustificare l’introduzione di severe limitazioni.

Dall’altro lato, anche i tagli più piccoli non sono stati esenti da critiche. Emblematico il caso della moneta da 2 euro, accusata da molti di aver “svalutato” la vecchia lira, dal momento che ha sostituito, di fatto, quattro banconote da 1.000 lire.

È anche per questo che l’idea di una moneta da 20 euro ha suscitato perplessità. Tuttavia, se è vero che una nuova moneta da 20 euro arriverà in Italia, è altrettanto vero che non avrà corso legale. Non sarà spendibile come mezzo di pagamento.

Si tratta infatti, come spesso accade per i tagli “anomali” dell’euro, di una moneta commemorativa, destinata esclusivamente ai collezionisti. La moneta celebrerà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Gli euro da collezione e commemorativi

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 portano con sé una nuova moneta commemorativa da 20 euro, interamente in oro. Non si tratta, ovviamente, di un nuovo taglio destinato alla circolazione quotidiana, ma di un oggetto pensato per celebrare un evento storico.

La moneta sarà coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e si preannuncia come un pezzo di altissimo valore artistico. Sarà messa in vendita a partire dal 27 febbraio, ma il suo prezzo non sarà affatto pari al valore nominale.

La moneta verrà infatti proposta a 869 euro. È realizzata in oro, con un peso di poco inferiore agli 8 grammi, e presenta caratteristiche di grande pregio dal punto di vista numismatico.

La tiratura limitata, unita all’attuale valore dell’oro e alla qualità artistica dell’opera, giustifica il costo decisamente superiore rispetto al valore facciale dei 20 euro indicati sulla moneta stessa.