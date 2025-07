Modello Redditi PF 2025 precompilato, cosa ne pensi? A chiederlo è l’Agenzia Entrate

Dal 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente avviato una fase di ascolto dei cittadini. Si tratta di un’indagine sulla soddisfazione legata al servizio di dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche. L’obiettivo è misurare l’efficienza e la qualità percepita del Modello Redditi PF 2025 precompilato attraverso uno strumento semplice e diretto: un questionario anonimo.

Sondaggio Modello Redditi PF 2025 precompilato per migliorare i servizi

Questa iniziativa rientra nelle attività periodiche di customer satisfaction promosse dall’amministrazione finanziaria per migliorare l’utilizzo delle soluzioni digitali offerte. Il focus è in particolare sull’esperienza d’uso del modello Redditi PF precompilato, una delle modalità telematiche più rilevanti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dopo il 730 precompilato.

L’indagine punta a raccogliere osservazioni utili sul grado di accessibilità del sistema, sulla facilità d’uso dell’interfaccia e sull’adeguatezza delle informazioni fornite ai contribuenti.

Il coinvolgimento dei cittadini non è obbligatorio: la partecipazione al sondaggio è del tutto facoltativa. Tuttavia, i dati raccolti saranno fondamentali per migliorare le prestazioni della piattaforma e correggere eventuali inefficienze, tenendo conto delle criticità segnalate direttamente da chi utilizza il servizio.

Come si passa al questionario

Il sondaggio Modello Redditi PF 2025 precompilato è facilmente accessibile attraverso l’ambiente online dedicato alla dichiarazione stessa. Una volta completata la trasmissione del modello tramite la piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, all’utente verrà, infatti, proposto un collegamento ipertestuale che consente di accedere direttamente al questionario. Il link compare automaticamente all’interno dell’applicativo stesso, senza necessità di ulteriori ricerche.

L’indagine si svolge in modalità completamente anonima, garantendo la riservatezza dei partecipanti.

Non vengono richiesti dati personali e non è previsto alcun tipo di tracciamento dell’identità del contribuente. In questo modo, si assicura che le risposte siano libere da condizionamenti e il più possibile trasparenti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la rilevazione proseguirà fino al raggiungimento di un campione statisticamente rappresentativo, in modo da ottenere risultati affidabili che possano guidare future scelte progettuali.

Le tempistiche della dichiarazione precompilata

Per comprendere il contesto in cui si inserisce il sondaggio Modello Redditi PF 2025 precompilato, è utile ricordare le tappe fondamentali del calendario fiscale. Già dal 30 aprile è stato reso possibile consultare e stampare la versione precompilata della dichiarazione.

A partire dal 15 maggio, invece, è stato attivato il servizio per l’integrazione e la modifica dei dati. I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione dei redditi fino alla scadenza del 31 ottobre. Per il 730, invece, la scadenza è fissata in anticipo al 30 settembre.

L’accesso al sistema della precompilata avviene esclusivamente attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per autenticarsi, è necessario utilizzare una delle credenziali elettroniche previste dal sistema nazionale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono essere utilizzate le credenziali Entratel o Fisconline per coloro che ne sono in possesso.

Redditi PF precompilato: un modello digitale sempre più centrale

Il Modello Redditi PF precompilato, insieme al 730 precompilato, rappresenta una delle innovazioni più rilevanti dell’amministrazione fiscale degli ultimi anni.

Con l’obiettivo di semplificare la vita ai contribuenti, questa modalità permette di partire da una dichiarazione già predisposta, riducendo il rischio di errori e agevolando l’adempimento degli obblighi fiscali. Soprattutto nel caso in cui si accetta così come impostata dall’Agenzia stessa, senza apportare modifiche ed integrazioni.

Riassumendo