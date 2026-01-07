Migliori Concorsi Pubblici 2026: selezioni più facili, meno candidati e più posti disponibili

Gennaio è molto spesso tempo di bilanci e nuovi propositi. Per alcune persone significa cambiare posto di lavoro. Cosa cercano gli italiani? Se sei tra coloro che agognano al famigerato “posto fisso” nella PA ecco una guida ai migliori concorsi pubblici 2026. Alcuni bandi scadono a breve quindi prendi nota. Altri sono in programma ma da definire.

Prima di passarli in rassegna facciamo una premessa: che cosa si intende per miglior concorsi pubblici? E’ chiaro che non esiste una lista assoluta in questo senso.

Il nostro criterio di classificazione si basa su una combinazione di alcune valutazioni: quali sono i concorsi attualmente aperti che presentano criteri selettivi accessibili e che, a fronte del numero stimato di candidature, offrono il maggior numero di posti.

Con “migliori” quindi, in questo contesto, intendiamo “con maggiori possibilità di essere superati”. Fermo restando che non possiamo dare una formula matematica, magica o scientifica semplicemente perché non esiste. Tuttavia questo articolo è uno strumento utile per selezionare i bandi e capire quali sono quelli più alla tua portata. Tra pensionamenti, turnover e piani di assunzione già programmati, sono attesi migliaia di nuovi concorsi pubblici. Ma non tutti sono uguali. Evita di “sparare nel mucchio”.

Perché il 2026 sarà un anno chiave per i concorsi pubblici

I dati sui piani del fabbisogno del personale mostrano chiaramente che molte amministrazioni dovranno assumere per sostituire il personale in uscita. Il blocco parziale del turnover degli anni passati ha infatti creato vuoti di organico difficili da colmare senza nuove selezioni.

Nel 2026, oltre ai concorsi già calendarizzati, sono attesi nuovi bandi legati a:

enti locali (Comuni, Province, Regioni);

Ministeri e amministrazioni centrali;

enti pubblici come INPS e Agenzia delle Entrate;

Forze Armate e Corpi dello Stato.

Cosa rende un concorso “più facile”

C’è chi investe soldi nel 2026 e chi il suo tempo nello studio. Se sei tra i secondi questo articolo fa per te. Quando si parla di concorsi più facili nel 2026 non si intende una selezione senza studio, ma concorsi con caratteristiche che aumentano le probabilità di successo.

In particolare:

numero elevato di posti messi a bando;

prove scritte a quiz o con materie limitate;

requisiti di accesso con solo diploma;

minor appeal mediatico rispetto ai grandi concorsi nazionali.

Chiariamo quindi che inserire un bando in questa guida non significa sminuirne il valore.

I migliori concorsi 2026 su cui puntare

RIPAM e Ministeri: migliaia di posti disponibili

I concorsi RIPAM restano tra i più interessanti anche nel 2026. I bandi in programma riguardano soprattutto profili amministrativi e di assistente, con requisiti accessibili e un numero di posti che può superare le diecimila unità complessive.

Si tratta di selezioni spesso strutturate con una prova scritta a quiz e, in alcuni casi, senza prova orale, rendendole particolarmente appetibili.

INPS: concorsi per diplomati e laureati

L’INPS continua a rappresentare uno degli enti più attivi sul fronte delle assunzioni. Nel 2026 sono attesi concorsi per assistenti ai servizi, aperti anche ai diplomati, oltre a selezioni per funzionari.

Il vantaggio principale è dato dalla stabilità del posto e dalla distribuzione dei posti su tutto il territorio nazionale.

Agenzia delle Entrate: posti numerosi e prove standardizzate

Tra i migliori concorsi 2026 rientrano anche quelli dell’Agenzia delle Entrate. I bandi in arrivo prevedono migliaia di assunzioni, soprattutto per funzionari tributari.

Le prove sono generalmente ben strutturate e basate su programmi chiari, elemento che favorisce una preparazione mirata.

Enti locali: meno candidati e buone opportunità

I concorsi banditi da Comuni e Regioni, soprattutto quelli medio-piccoli, attirano spesso un numero inferiore di candidati rispetto ai maxi concorsi nazionali.

Profili come istruttori amministrativi, tecnici e contabili con diploma rappresentano una valida alternativa per chi cerca meno concorrenza e maggiore possibilità di entrare in graduatoria.

Forze Armate e Corpi dello Stato

Nel 2026 sono attesi anche numerosi concorsi per Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito. Si tratta di selezioni con un alto numero di posti disponibili, ma con prove fisiche e attitudinali che richiedono una preparazione specifica.

Per chi possiede i requisiti, restano una delle strade più rapide per l’ingresso nel pubblico impiego.

Come aumentare le probabilità di superare un concorso nel 2026

La strategia migliore è non puntare su un solo concorso, ma selezionare più bandi compatibili con il proprio profilo.

È inoltre fondamentale:

monitorare il portale INPA per le nuove pubblicazioni;

prepararsi in anticipo sulle materie ricorrenti;

valutare concorsi meno pubblicizzati ma con più posti.

Riassumendo