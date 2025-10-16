Da 16 miliardi a 18 miliardi, ecco che le dotazioni economiche della manovra finanziaria del governo Meloni cambiano. A sorpresa rispetto a pochi giorni fa, ecco arrivare un incremento non indifferente delle risorse per la nuova legge di Bilancio. Più soldi significa più provvedimenti o misure più generose rispetto a quelli prima ipotizzati. Oggi ne analizziamo due che possono riguardare i contribuenti e le famiglie. Dal governo ecco arrivare 440 euro di tasse in meno con il taglio dell’IRPEF e 60 euro di bonus al mese con il potenziamento della misura a favore delle mamme lavoratrici. La legge di Bilancio comincia quindi a prendere forma con misure e aiuti a lavoratori, famiglie e donne.

Dal governo 440 euro di tasse in meno e nuovo bonus da 60 euro al mese, ecco la novità 2026 e per chi è

Sono due miliardi in più i soldi stanziati per la nuova legge di Bilancio del governo Meloni. Una manovra che venerdì potrebbe uscire in bozza. Se ne discuterà in Consiglio dei Ministri.

Un provvedimento che sembra ormai ben architettato e ormai praticamente scritto è quello sul taglio dell’IRPEF per il ceto medio. Dei 18 miliardi della manovra, sono 3 miliardi quelli dedicati a questa operazione che chiude il cerchio della riforma dell’IRPEF che questo governo ha messo in piedi.

Una riforma cominciata nel 2025 con il passaggio da 4 a 3 scaglioni e accorpamento alla prima e più bassa aliquota dei redditi da 15.000 e 28.000 euro. Stando alle stime del governo, con 3 miliardi di euro l’anno per i prossimi tre anni adesso si passa dal 35% al 33% per l’aliquota dell’attuale secondo scaglione, che come reddito va da 28.000 a 50.000 euro.

Un taglio di 2 punti che significa portare fino a 440 euro all’anno il risparmio per alcuni contribuenti.

Per chi ha redditi più alti con un meccanismo da introdurre sulle detrazioni, verrà ridotto o azzerato il beneficio, in modo tale da non rendere il provvedimento un favore a chi forse non ha bisogno di aiuto. Anche se va detto che il meccanismo di sterilizzazione del risparmio IRPEF introdotto va sistemato visto che ci sono contribuenti che hanno redditi elevati che non hanno detrazioni.

Anche il bonus mamma lavoratrice nella legge di Bilancio

Visto che parliamo di contribuenti che hanno redditi sopra 28.000 euro e fino a 50.000 euro, dalla stessa manovra ci sarà chi oltre al taglio dell’IRPEF otterrà pure un aiuto sotto forma di bonus. In questo caso parliamo di lavoratrici dipendenti e anche madri. Il bonus mamma lavoratrice infatti aumenta la sua portata, passando, come sembra, da 40 a 60 euro al mese.

Il bonus è valido per le donne lavoratrici che hanno almeno due figli a carico. Ma solo per le lavoratrici che come ISEE sono al di sotto di 40.000 euro.

Al momento pare che il bonus seguirà il meccanismo di quest’anno, con un beneficio che verrà erogato tutto insieme a dicembre. Oggi quindi vale 480 euro, nel 2026 passa a 720 euro.

Il supporto al reddito per le madri lavoratrici che hanno un ISEE sotto 40.000 euro che altro non è che una integrazione dello stipendio, continuerà ad essere esentasse.

Infatti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e quindi non finirà nel perimetro dell’IRPEF.

In definitiva, nel 2026 qualche contribuente avrà diritto a maggiori bonus e a meno tasse. E ci sarà chi rientrerà sia nel taglio dell’IRPEF che nel bonus mamma lavoratrice potenziato per il 2026.