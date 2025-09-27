Da anni si è materializzata la lotta al contante con provvedimenti di limiti all’utilizzo del denaro in tutta europa. I pagamenti tracciabili resi praticamente obbligatori sopra una determinata cifra. E poi, pagamenti tracciabili per godere di agevolazioni fiscali e altri bonus. Sono gli strumenti che sono stati adottati perché secondo le autorità il denaro contante nasconde problemi di evasione fiscale o riciclaggio. Ma adesso proprio dalle autorità, e forse dalla massima autorità in materia, cioè la Banca Centrale Europea, ecco uscire un suggerimento che sembra andare nella direzione opposto dell’operato prima citato. Infatti come si legge su gran parte della stampa, ecco che dalla BCE si invita a tenere denaro liquido in casa.

Ma come, se fino ad oggi tutto sembrava andare nella direzione opposta, adesso si cambia marcia? Ecco quanti soldi secondo la Banca Centrale europea conviene avere disponibili in casa e perché adesso c’è questa indicazione.

Meglio tenere soldi contanti in casa, ecco il nuovo invito della Banca Centrale Europea

La Banca Centrale Europea, da dove in passato sono scaturiti suggerimenti che gli Stati membri hanno adottato per il contrasto all’uso del contante, adesso si fa retromarcia. A dire il vero non è esattamente così, ma in effetti la notizia fa sorgere questo dubbio.

E dopo anni in cui, come in Italia sappiamo bene, sono stati introdotti limiti all’uso del contante (variabili di anno in anno, una volta fino a 1.000 euro, poi a 5.000 e poi ancora diversamente, ndr), oppure sono stati adottati provvedimenti che negano sgravi fiscali, bonus e agevolazioni a chi paga un servizio o un bene in contanti (basti pensare alle detrazioni nel 730 negate il più delle volte se si paga in contanti una spesa), ecco il suggerimento opposto.

In periodi di crisi meglio avere denaro liquido in casa. Crisi, guerre o semplicemente interruzioni dei servizi telematici sono alla base del nuovo suggerimento. Che da la giusta importanza al denaro contante visto che effettivamente in periodi di problematiche come quelle prima descritte, è una risorsa fondamentale.

Sia per chi deve effettuare una spesa e se non può usare carte o altro, rischia di non poter adempiere al pagamento che per questioni di sostenibilità del circuito economico. Una cosa che succede quando per esempio ci sono problemi in un negozio con la rete, il POS e così via dicendo.

E che tra attacchi hacker, guerre, crisi economiche e così via dicendo, è un evento che rischia di ripetersi. Basti pensare ai blackout energetici in Spagna di qualche mese fa, quando la mancanza della corrente elettrica ha provocato problemi di questo genere a chi non aveva altro che la carta per pagare.

Perché il denaro contante adesso è importante

Le linee guida di cui parlano noti quotidiani nazionali provengono come detto dalla BCE e parlano di tenere denaro contante in misura idonea a coprire 3 giorni di fabbisogno primario di una famiglia.

Come dire, ossigeno vero per tre giorni almeno, perché altrimenti sono guai.

La somma che secondo la BCE dovrebbe essere in casa sempre e in contanti è tra i 70 ed i 100 euro ma a soggetto presente nel nucleo familiare. Cifra quindi variabile naturalmente in base alla composizione del nucleo familiare ed evidentemente ai bisogni primari di quel nucleo.

Ragionando con logica e cercando di comprendere l’origine di questo suggerimento potremmo pensare che la BCE ipotizzi possibili problemi digitali dovuti da guerre e crisi varie. Che, come già ampiamente detto prima, minando le possibilità di utilizzare la moneta elettronica, mette a rischio i pagamenti e le possibilità di pagamento.

Non è la prima volta che arrivano indicazioni di questo genere anche se continua la lotta all’uso del contante. Perché dall’Olanda all’Austria, Paesi Europei hanno più volte dato queste linee guida ai loro cittadini.

Solo che adesso arrivando il suggerimento direttamente dalla BCE assume una rilevanza maggiore. Anche perché recenti esperienze (come per la pandemia o la guerra in Ucraina), hanno dimostrato come in momenti di crisi la richiesta di contanti è cresciuta.