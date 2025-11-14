Mappe catastali gratis online per i cittadini: addio code e richieste in ufficio

Le mappe catastali diventano finalmente accessibili a tutti, senza costi e senza dover ricorrere a piattaforme riservate ai professionisti. L’Agenzia delle Entrate ha infatti attivato un nuovo strumento digitale che consente di consultare e scaricare la cartografia catastale del territorio nazionale direttamente dal sito istituzionale.

L’annuncio arriva da un comunicato ufficiale pubblicato dall’Agenzia, che conferma così un ampliamento significativo dei servizi digitali offerti ai cittadini.

Si tratta di un passo avanti importante nel percorso di digitalizzazione previsto dalla normativa sul potenziamento dei servizi pubblici telematici, introdotta dal D. Lgs. n. 1 del 2024. Finora la consultazione dettagliata della cartografia era possibile soltanto tramite la piattaforma Sister, riservata ai tecnici e agli addetti ai lavori.

L’apertura al pubblico rappresenta quindi un cambiamento sostanziale nelle modalità di accesso alle informazioni catastali.

Mappe catastali online: dove si trova il servizio e chi può utilizzarlo

Il nuovo strumento è inserito all’interno dell’Area riservata del portale dell’Agenzia Entrate. L’accesso avviene attraverso le credenziali ormai standard per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione: Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta entrati nella sezione dedicata, ogni utente può scegliere tra diverse opzioni pensate per esigenze differenti.

Il servizio copre tutto il territorio italiano, ad eccezione delle aree gestite in autonomia dalle Province di Trento e Bolzano, dove il catasto è affidato agli enti locali e segue procedure specifiche.

Ricordiamo anche della disponibilità del servizio visure catastali online gratis.

Le funzionalità disponibili nella nuova piattaforma

Il sistema consente di ottenere due tipologie principali di contenuti, utili sia per consultazioni generiche sia per analisi tecniche più approfondite.

La prima funzione riguarda i fogli di mappa catastali aggiornati, disponibili in vari formati vettoriali. Questi documenti permettono di visualizzare la suddivisione del territorio in particelle, zone e confini catastali, utili in caso di verifiche su terreni, edifici o per eventuali pratiche immobiliari.

La seconda funzione mette, invece, a disposizione gli Originali di Impianto, cioè le mappe storiche disegnate a mano quando il sistema cartografico catastale fu realizzato. Si tratta di documenti unici, che mostrano la configurazione originaria del territorio prima delle successive modifiche e aggiornamenti. Il servizio consente di scaricare l’immagine completa della mappa oppure un estratto limitato a una o più particelle specifiche.

Quest’ultima opzione è particolarmente utile in caso di ricerche storiche, ricostruzioni di confini o verifiche legate a variazioni della proprietà fondiaria.

I formati disponibili per il download delle mappe catastali

Una delle caratteristiche più rilevanti del nuovo servizio è la varietà dei formati messi a disposizione. Le mappe catastali in versione vettoriale possono essere scaricate in:

CXF

LMC

DXF

GeoJSON, un formato aperto molto usato per i dati geospaziali

A questi file si aggiungono i documenti di metadatazione, forniti in formato TXT, che includono informazioni tecniche utili alla corretta interpretazione dei dati.

L’estratto mappa storica è PDF

Per quanto riguarda il sistema di riferimento, le mappe sono disponibili nelle principali proiezioni cartografiche utilizzate in Italia: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000.

Questa varietà consente un utilizzo flessibile dei dati anche da parte di professionisti che hanno bisogno di integrarli con software specifici.

Gli Originali di Impianto, già sottoposti a interventi di georeferenziazione e correzione delle deformazioni del supporto cartaceo, vengono forniti in formato JPG, accompagnati dai relativi dati di georeferenziazione (file JGW) e dai dati descrittivi (file TXT). L’estratto della mappa storica, invece, viene rilasciato in PDF, così da risultare facilmente fruibile anche da chi non utilizza software tecnici.

Mappe catastali online gratis: digitalizzazione del catasto in evoluzione

L’introduzione di questo servizio segna una tappa importante nel percorso di avvicinamento tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Rendere liberamente accessibili le mappe catastali significa facilitare l’informazione e ridurre tempi e costi legati a numerose pratiche. In passato, molte verifiche richiedevano l’intervento di professionisti o la consultazione presso gli uffici competenti. Ora, invece, basta accedere con le proprie credenziali digitali e scaricare il materiale necessario in pochi minuti.

Questa novità va letta anche in un’ottica di trasparenza: la cartografia catastale rappresenta un elemento fondamentale per comprendere la conformazione del territorio e la distribuzione delle proprietà. La possibilità di analizzarla liberamente favorisce una maggiore consapevolezza e facilita la gestione di situazioni legate a compravendite, successioni, pratiche edilizie o semplici controlli.

Riassumendo