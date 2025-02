Le offerte Supersmart del libretto postale danno il massimo

Finalmente i risparmiatori hanno qualcosa di concreto: il libretto postale è uno degli strumenti di risparmio più diffusi in Italia, apprezzato per la sicurezza garantita dallo Stato e per l’assenza di costi di apertura, gestione e chiusura. Tuttavia, il tasso di interesse base è attualmente molto basso, pari a 0,001% annuo lordo, il che rende difficile ottenere un rendimento significativo. Per questo motivo, Poste Italiane propone le Offerte Supersmart, che permettono di accantonare somme per un determinato periodo in cambio di interessi più elevati.

Offerte Supersmart per libretto postale attualmente disponibili

Le Offerte Supersmart sono promozioni riservate ai titolari di un Libretto Smart, uno strumento digitale che offre funzionalità avanzate rispetto ai libretti cartacei tradizionali.

Attualmente, Poste Italiane mette a disposizione tre opzioni per ottenere interessi più vantaggiosi:

Deposito Supersmart Premium 366 giorni: questa offerta è dedicata a chi apporta nuova liquidità al libretto postale. Accantonando somme per 366 giorni, si ottiene un tasso annuo lordo del 2,75%. L’importo minimo richiesto è di 1.000 euro e può essere sottoscritto fino al 20 febbraio 2025.

Deposito Supersmart Pensione: questa opzione è riservata ai titolari di Libretto Smart che accreditano la pensione direttamente sul libretto postale. Il tasso annuo lordo offerto è del 2,25% per un accantonamento di 364 giorni. Non è richiesta una nuova liquidità, ma l’importo minimo è sempre di 1.000 euro.

Deposito Supersmart Open: disponibile per tutti i titolari di Libretto Smart, questa offerta garantisce un rendimento annuo lordo dell’1,50% per somme accantonate per 360 giorni. Non richiede nuovi versamenti sul libretto, quindi è accessibile anche per chi ha già fondi disponibili. L’importo minimo richiesto è di 1.000 euro.

Come attivare un Deposito Supersmart

Per attivare una delle offerte Supersmart, è necessario seguire questi passaggi:

Essere titolari di un Libretto Smart: se non lo si possiede, è possibile aprirlo gratuitamente in un ufficio postale o online tramite il sito di Poste Italiane. Avere le somme disponibili sul libretto: ogni offerta richiede un importo minimo di 1.000 euro, accantonabile in multipli di 50 euro.

Sottoscrivere l’offerta desiderata: questa operazione può essere effettuata direttamente sul sito di Poste Italiane, tramite l’app BancoPosta o recandosi in un ufficio postale.

Attendere la maturazione degli interessi: alla scadenza del periodo scelto, le somme accantonate saranno restituite con gli interessi maturati.

È importante sapere che le somme possono essere svincolate in qualsiasi momento. Tuttavia, in caso di svincolo anticipato, gli interessi saranno calcolati al tasso base dello 0,001% e non a quello promozionale.

Le offerte Supersmart rappresentano una soluzione per chi vuole ottenere un rendimento più alto rispetto al classico libretto postale, mantenendo la sicurezza di un prodotto garantito dallo Stato. Tuttavia, prima di scegliere di accantonare i propri risparmi, è utile considerare vantaggi e svantaggi.

Libretto postale, vantaggi e svantaggi

I pro e i contro del libretto postale con le offerte Supersmart, ecco l’elenco:

Maggiore rendimento rispetto al tasso base: gli interessi delle offerte Supersmart sono notevolmente superiori rispetto al rendimento standard del libretto postale.

Sicurezza: come tutti i prodotti di Poste Italiane, i libretti sono garantiti dallo Stato italiano, quindi non ci sono rischi di perdita del capitale.

Flessibilità: sebbene gli accantonamenti abbiano una durata fissa, è comunque possibile svincolare le somme in qualsiasi momento.

Vincolo temporale: per ottenere gli interessi previsti, è necessario mantenere le somme accantonate fino alla scadenza.

Tassi non tra i più alti sul mercato: esistono conti deposito e altri strumenti di risparmio che offrono rendimenti più elevati.

Possibilità di variazione dei tassi: i tassi di interesse possono cambiare nel tempo, quindi chi blocca somme oggi potrebbe trovare offerte migliori in futuro.

Per chi cerca strumenti di risparmio con rendimenti più elevati, esistono diverse alternative:

Buoni fruttiferi postali: offrono interessi crescenti nel tempo e possono essere rimborsati in qualsiasi momento senza perdere il capitale investito.

Conti deposito: alcune banche offrono rendimenti superiori rispetto ai libretti postali, con vincoli simili.

Investimenti in titoli di Stato: i BTP italiani possono essere una soluzione per chi vuole ottenere un rendimento garantito e superiore ai tassi offerti dalle offerte Supersmart.

Il libretto postale resta una soluzione di risparmio sicura e senza costi, ma il rendimento base è praticamente nullo. Le Offerte Supersmart permettono di ottenere interessi più alti accantonando somme per un periodo prestabilito, con tassi fino al 2,75% annuo lordo.

Prima di scegliere questa opzione, è fondamentale valutare le proprie esigenze finanziarie e considerare alternative che possano offrire rendimenti migliori, mantenendo comunque un livello di sicurezza adeguato. Per chi desidera una soluzione semplice, senza rischi e con la flessibilità di poter svincolare le somme, il Deposito Supersmart può essere un’ottima scelta.

