Personale ATA, come presentare domanda di mobilità e in quali date

La procedura è ai nastri di partenza, dopo che il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera rilasciando la modulistica per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2023/24. Vediamo nel dettaglio cosa dice l’ordinanza, quali sono le date per l’invio del modulo e altre info in merito alle richieste di spostamento di sede o di ruolo per ausiliari, tecnici e amministrativi che lavorano nel mondo della scuola.

Personale ATA, info mobilità

L’ordinanza emessa il primo del mese dal Ministro Giuseppe Valditara regolamenta anche la mobilità per docenti ed educatori, ma concentriamoci sul personale ATA e vediamo quali sono procedure da seguire per presentare l’istanza. Essa può essere presentata dagli assunti di ruolo nelle seguenti modalità:

mobilità comunale (trasferimento tra scuole dello stesso comune);

mobilità interprovinciale (trasferimento all’interno della stessa provincia tra comuni diversi);

mobilità interprovinciale (trasferimento tra province diverse);

mobilità professionale (trasferimento da un profilo a un altro con cambio di ruolo all’interno della medesima area).

La domanda può essere presentata dal 17 marzo al 3 aprile, ma chi può presentarla?

personale ATA appartenente al ruolo provinciale;

ex LSU ATA assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico;

personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico.

Le tre condizioni sopra elencate si riferiscono sempre ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato e full time.

Come presentare domanda di mobilità?

Lavorare nel mondo della scuola è per molti un sogno che si avvera, ma a volte è importante anche riuscire a trovare la propria dimensione in un ambiente che maggiormente ci soddisfa. Per questo motivo, fare richiesta di mobilità, magari per avvicinarsi ai propri familiari, o semplicemente perché si vuole cambiare posto di lavoro, è un diritto che il lavoratore può sfruttare.

L’11 maggio ci sarà la chiusura degli adempimenti, mentre il primo giugno avrà luogo la pubblicazione degli esiti relativi alla mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2023/24. Ma come presentare domanda? Molto semplice, soprattutto grazie alla modulistica già rilasciata dal MIUR.

Innanzitutto, bisogna collegarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione e andare nella sezione “Istanze online”. Dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID bisognerà compilare il modulo relativo alla propria richiesta. Vediamo nel dettaglio alcuni passaggi relativi alla compilazione. Innanzitutto, per quanto riguarda la sede di trasferimento, il personale ATA ha a disposizione un massimo di 15 preferenze da poter indicare. Esse sono suddivise in:

istituzione scolastica;

distretto;

comune;

provincia;

centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Inoltre, l’utente deve essere provvisto di Acrobat Reader, programma che permette di visualizzare e, all’occorrenza, firmare le pagine del portale. Per l’invio del modulo è necessario compilare tutte le sezioni. Al termine verrà creato un file Pdf da inoltrare. Tale file non sarà più modificabile, quindi in caso di errori relativi ai propri dati personali sarà necessario ripetere l’intera procedura per un nuovo inoltro.