Offerte di lavoro arte e cultura: tutte le proposte in Italia, da nord a sud

Mentre la scarsa manodopera in campo agricolo fa gridare all’allarme per il rischio di avere meno raccolti, le offerte di lavoro in arte e cultura trovano una base ampia di persone pronte a candidarsi.

Almeno da questo punto di vista l’Italia si mostra terreno fertile e riesce a conciliare offerte e domanda.

Il mese di maggio è piuttosto ricco di proposte in ambito artistico e culturale, con offerte di lavoro nel settore del turismo, del cinema, dell’Università, della moda, ecc.

Una lista lunga e comprensiva delle varie proposte di lavoro presenti in tutta Italia, da nord a sud.

Performance Media Specialist per Prada, Milano

Il candidato ideale dovrà gestire le campagne SEM per Prada, Carshoe e Marchesi, coordinando l’attività delle agenzie quotidianamente.

Principali responsabilità:

Pianificare attività SEM

Coordinare le risorse interne ed esterne per la creazione di campagne creative

Monitorare quotidianamente le performance delle campagne

Fornire report, analisi e approfondimenti su base settimanale e mensile

Proporre soluzioni e implementazioni per ottimizzare le prestazioni dei diversi canali di comunicazione.

Requisiti per i candidati

Per poter ambire al ruolo di Performance Medi Specialist in Prada, bisogna avere almeno tre anni di esperienza nella stessa posizione, dimostrare una radicata conoscenza degli strumenti e delle piattaforme SEM e una gestione delle campagne per e-commerce.

Altri requisiti importanti sono una buona conoscenza di Office, un solido pensiero critico e capacità di analisi e la conoscenza della lingua inglese, certificata con un livello minimo C1.

Per maggiori informazioni clicca qui

Social Media Manager Junior per il Museo Nazionale del Cinema di Torino

Una sola posizione aperta per il ruolo di Social Media Manager Junior, che dovrà dimostrare di avere i seguenti requisiti per potersi candidare:

Conoscenza e utilizzo dei social network

Dimestichezza ad utilizzare Photoshop, Illustrator, Premier e simili

Monitoraggio delle metriche dei social

Ottime capacità di scrittura dei contenuti

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di lavorare in team

È considerato un fattore preferenziale un’esperienza pregressa presso musei o enti culturali, oltre ad un percorso di studi in ambito cinematografico.

Assunzione full time.

Per quanto riguarda le mansioni, il candidato o la candidata con i requisiti di idoneità dovrà:

Supportare la creazione di contenuti per un piano editoriale

Supportare l’organizzazione di eventi e festival sui canali social

Creare e programmare contenuti sui social media

Partecipare alla creazione di campagne pubblicitarie su FB e IG

Monitoraggio e analisi dei dati social

Per maggiori informazioni clicca qui.

Assistente di Redazione Junior per Edizioni Simone a Napoli

Le offerte di lavoro in arte e cultura coinvolgono anche l’ambito editoriale.

La risorsa richiesta dalla casa editrice dovrà possedere, come requisiti:

Laurea in materie umanistiche

Conoscenza del greco antico

Capacità di problem solving

Attitudine al lavoro in team

Il lavoro è full time con inquadramento determinato e compenso da stabilire in sede di colloquio.

Inizialmente è prevista una fase di formazione, in seguito alla quale la nuova risorsa prenderà attivamente parte alle varie fasi di lavorazione del libro, dalla creazione di contenuti alla stampa e all’aggiornamento.

Si occuperà anche della stesura di contenuti per il blog aziendale.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Personale per area biblioteche presso l’Università di Messina

L’Università di Messina ha bandito una selezione pubblica per assumere personale nell’area biblioteche. I posti a disposizione sono 10, con contratto a tempo indeterminato, full-time, in posizione economica C1.

I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria, avere minimo 18 anni di età e cittadinanza italiana (o permesso di soggiorno) e versare una quota di 30 euro a titolo di contributo (non rimborsabile in caso non si partecipi al concorso) per le spese della procedura di selezione.

Le richieste per la candidatura vanno inoltrare entro e non oltre il 18 maggio.

Per maggiori informazioni clicca qui.