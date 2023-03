Giornata lavorativa da 7 ore, Bulgari fa da apripista in Italia nell’abbracciare l’idea di lavorare meno, ma meglio

Come dicevamo, una giornata lavorativa da 7 ore non permette solo di lavorare meno, ma anche di lavorare meglio. Gli esperti sono chiari: più abbiamo tempo per noi e le nostre necessità quotidiane, meno passiamo la vita al lavoro, più siamo felici e quindi produttivi. Chi lavora troppe ore tutti i giorni è più stanco, meno lucido, meno felice e quindi lavora peggio. Una semplice correlazione causa-effetto che in Italia sembra essere regolarmente ignorata a favore di vecchie mentalità imprenditoriali.

E, in effetti, in Italia si lavora decisamente di più rispetto ad altri Paesi in Europa. Secondo i dati della Camera del Lavoro, noi italiani lavoriamo circa 1.669 ore l’anno rispetto a una media europea di 1.559 ore. Che si lavori peggio, proprio a causa di ciò, è dimostrato dai dati della produttività del Made in Italy: i peggiori in Europa. In questo senso, la flessibilità di orario sul lavoro è diventato un tema da analizzare seriamente. I primi esempi di settimana corta riguardano il settore finanziario: Intesa Sanpaolo è stata la prima a proporre 4 giorni da 9 ore lavorative. Come commentato da Maurizio Cantello: