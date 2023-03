Assunzioni per 32 infermieri a tempo indeterminato tramite concorso, ecco dove

Nuovo concorso indetto dall’Istituto Gaslini di Genova, in Liguria, finalizzato alle assunzioni di infermieri pediatrici. Nel bando è specificato che sono 32 le risorse ricercate, e saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come partecipare.

Assunzioni infermieri a Genoa

Nuove opportunità lavorative per chi opera nel settore sanitario. A tal proposito ricordiamo che sono sempre particolarmente numerose anche le richieste per operatori socio sanitari. Ciò detto, vediamo come partecipare al concorso indetto dall’istituto Gaslini. Innanzitutto, partiamo dai requisiti richiesti:

età compresa tra i 18 e il limite previsto per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana o uno degli stati membri UE;

idoneità fisica all’impiego;

per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali;

non aver riportato condanne penali o in corso;

non essere stato licenziato da pubblico impiego;

laurea di primo livello in Infermieristica Pediatrica – classe SNT/1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica o titolo riconosciuto equivalente;

iscrizione ad albo professionale.

Questi i requisiti richiesti per le assunzioni di infermieri nella struttura ligure. Nel bando si fa presente che sul concorso opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

Come partecipare al concorso?

L’Istituto Gaslini è un ospedale pediatrico fondato nel 1938 a Genova da Gerolamo Gaslini, imprenditore, filantropo e politico italiano. L’idea di fondare una struttura sanitaria dedicata alla cura dei più piccoli, nacque a seguito della morte prematura della figlia Giannina. Nel 1959 l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento di Ricovero e Cura a carattere scientifico. E in effetti, le radici altamente inserite nel campo della ricerca scientifica il Gaslini le ha sempre avute, ospitando al suo interno sin dal principio le cattedre di pediatria dell’Università di Genova.

La struttura, quindi, dimostra anche un forte orientamento alla formazione.

Ma come partecipare al concorso? Per le assunzioni di 32 infermieri pediatrici al Gaslini di Genova è necessario presentare domanda entro il 20 aprile 2023. La candidatura deve essere presentata per via telematica seguendo le indicazioni presenti sul portale ufficiale dell’Istituto. Ecco la documentazione da allegare:

documento di identità valido;

documenti relativi ai requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non

comunitari di partecipare al concorso;

copia del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

copia del ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,33;

domanda prodotta tramite portale firmata autografata.

I candidati dovranno fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sul quale verranno inviate le successive ed eventuali comunicazioni. Coloro che ne saranno sprovvisti, verranno esclusi dalla selezione. A tal proposito, dopo una preselezione basata sulla documentazione fornita, i candidati dovranno superare due prove d’esame, una scritta e l’altra orale.