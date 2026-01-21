Lavoratore frontaliero in smart working: dal 20 gennaio 2026 più tutele sul regime fiscale

Il tema del lavoratore frontaliero torna al centro dell’attenzione con una novità normativa di grande rilievo. A partire dal 2026 cambia, infatti, il quadro giuridico che disciplina il lavoro svolto tra Italia e Svizzera, con particolare riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto. La recente ratifica di un protocollo di modifica all’accordo bilaterale tra i due Paesi introduce una maggiore flessibilità, senza però intaccare i diritti fiscali e previdenziali già riconosciuti al lavoratore frontaliere.

La riforma nasce dall’esigenza di adattare le regole tradizionali del lavoro transfrontaliero a un contesto economico e sociale in evoluzione, dove il telelavoro è diventato una realtà stabile.

In questo scenario, il lavoratore frontaliere viene tutelato attraverso norme che tengono insieme innovazione e continuità.

Novità lavoratore frontaliero: la legge di ratifica e la sua entrata in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 217, che dà esecuzione al Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. La legge è operativa dal 20 gennaio 2026 e rappresenta il passaggio finale di un percorso iniziato negli anni precedenti.

Il Protocollo aggiornato interviene sull’Accordo firmato il 23 dicembre 2020, introducendo elementi di maggiore chiarezza e modernità. L’atto è stato sottoscritto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, a conferma della volontà condivisa dei due Stati di mantenere un sistema equilibrato per il lavoratore frontaliere.

L’obiettivo principale resta quello di evitare la doppia imposizione fiscale e garantire regole certe, sia per i lavoratori sia per le amministrazioni coinvolte.

Telelavoro e continuità dello status fiscale

Il punto più innovativo della riforma riguarda la possibilità, per il lavoratore frontaliero, di svolgere una parte dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro dal proprio domicilio.

La quota massima consentita è pari al 25% dell’orario complessivo, e questa percentuale può essere svolta nello Stato di residenza senza conseguenze sul piano fiscale.

La norma chiarisce che il ricorso al lavoro da remoto non comporta alcun cambiamento nello status di lavoratore frontaliero. Questo significa che restano valide le agevolazioni previste dagli accordi bilaterali, sia in materia di tassazione sia per quanto riguarda gli aspetti sociali.

La scelta legislativa risponde alla necessità di dare stabilità a una pratica sempre più diffusa, evitando incertezze interpretative che avrebbero potuto penalizzare il lavoratore frontaliero e i datori di lavoro.

Cosa cambia per il lavoratore frontaliero nel quotidiano

Per comprendere appieno l’impatto della riforma, è utile ricordare chi è il lavoratore frontaliero. Si tratta di una persona che risiede in uno Stato e presta attività lavorativa in un Paese confinante, ma che rientra al proprio domicilio ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Questa definizione, riconosciuta anche a livello europeo, è alla base delle tutele specifiche previste per il lavoratore frontaliero.

Con le nuove regole, il lavoratore frontaliero può organizzare il lavoro in modo più flessibile, conciliando meglio tempi professionali e vita privata. Allo stesso tempo, non vengono meno le certezze sul piano fiscale, elemento fondamentale per chi opera tra due ordinamenti diversi.

La riforma rafforza, quindi, un modello di cooperazione tra Italia e Svizzera che guarda al futuro, senza stravolgere l’impianto esistente. In questo modo, il lavoratore frontaliero continua a essere una figura centrale nei rapporti economici tra i due Paesi, con diritti chiari e regole aggiornate alle nuove modalità di lavoro.

Riassumendo