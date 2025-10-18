Sarà più facile per milioni di famiglie ricevere bonus, agevolazioni e prestazioni assistenziali nel 2026. Anche i bonus sociali su luce, acqua e gas. Anche l’Assegno di Inclusione o il Supporto Formazione e Lavoro diventeranno più semplici da prendere. E l’Assegno Unico potrebbe salire di importo così come potrebbe essere più facile pagare meno tasse per lo studio dei figli e così via dicendo. Cosa hanno in comune tutte queste prestazioni e misure indicate? Hanno in comune che sono prestazioni che hanno negli ISEE il fattore determinante per poter essere percepite. E due novità sull’ISEE che sono state introdotte dal governo in questo 2025, compresa l’ultima che finisce nella ormai pronta legge di Bilancio, vanno nella stessa direzione, cioè rendere più facile l’accesso a tutte queste prestazioni.

Ma come? Abbassando l’ISEE naturalmente e nel 2026 sarà più semplice.

ISEE 2026 si cambia: Assegno Unico, Assegno di Inclusione e bonus più facili

Passa sicuramente in secondo piano rispetto agli interventi sulle cartelle esattoriali, sul taglio dell’IRPEF e sulle pensioni, il provvedimento che il governo ha deciso di mettere nella manovra e che riguarda gli ISEE delle famiglie italiane. Ma adesso vedremo come questo intervento rischia di diventare davvero importante per tante famiglie.

Nello specifico parliamo della novità che toglie la casa di abitazione principale del nucleo familiare dal calcolo dell’ISEE. La casa dove un nucleo familiare risiede verrà comunque messa nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utile ad ottenere la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ma non inciderà come oggi sul calcolo dell’ISEE.

Ed è una novità che se collegata anche al precedente intervento sui titoli di Stato, diventa un autentico favore ai contribuenti.

Che, come detto in premessa, troveranno più facile e favorevole centrare le prestazioni assistenziali, i bonus e le agevolazioni previste.

Non è un segreto che più si abbassa l’ISEE meglio è per i contribuenti interessati alle svariate misure assistenziali previste dal sistema. E anche la novità sulla casa finisce in questa direzione come abbiamo detto. Con il concreto effetto che l’ISEE 2026, a prescindere che riguarderà l’anno 2024 come quello di riferimento di redditi e patrimoni e non il 2023 come l’ISEE di oggi, potrebbe essere più basso. Generando gli effetti prima descritti.

Il calcolo dell’ISEE in sintesi, tra patrimonio e reddito

Per avere un ISEE in corso di validità bisogna presentare la DSU che non è altro che una autocertificazione dei redditi e dei patrimoni di un contribuente. Il calcolo dell’ISEE si basa sulla somma del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare con il 20% dei patrimoni immobiliari e mobiliari sempre di tutto il nucleo familiare.

Dividendo per un coefficiente variabile in base alla composizione del nucleo familiare il tutto (figli a carico, soggetti presenti, invalidità di alcuni di essi, ndr). I soldi in banca o alle poste e gli immobili in base alla loro rendita catastale incidono per il 20% quindi.

Ma la casa di abitazione principale incide già adesso di meno godendo di una detrazione o di una franchigia che dir si voglia.

La franchigia in questione è di 52.500 euro con in aggiunta una cifra fissa di 2.500 euro per ogni figlio presente nel nucleo familiare oltre al secondo. Il valore della casa al netto della franchigia spettante va poi diviso per 3 e moltiplicato per 2 e su questo risultato si applica il 20%. Adesso invece pare che la prima casa potrebbe scomparire del tutto o quasi dal calcolo dell’ISEE. Si parla di una sua eliminazione dal calcolo per valori tra i 92.000 ed i 100.000 euro. Solo le case più importanti come valore catastale finirebbero con l’incidere come oggi sull’ISEE.

Due novità e l’ISEE si abbassa nettamente per il 2026

Se questa novità si collega a quella di cui tanto si è discusso mesi fa e cioè l’eliminazione dei titoli a garanzia statale dal calcolo dell’ISEE, è evidente che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente diventa più basso per molte famiglie. Eliminando anche i buoni fruttiferi postali, i libretti di risparmio postali e tutti i titoli a garanzia statale dal calcolo dell’ISEE fino a 50.000 euro per nucleo familiare, l’abbattimento dell’ISEE è garantito.

Perché come spiegato prima anche il patrimonio mobiliare incide per il 20% del suo valore sul calcolo dell’ISEE. Due diverse novità quindi, una a incidere sul patrimonio immobiliare del nucleo familiare, l’altra sul patrimonio mobiliare e nel 2026 avere un ISEE più basso diventa semplice. Portando chi per esempio era escluso da un bonus o una agevolazione, a rientrare finalmente nel perimetro. O ancora, portando misure che hanno nel valore ISEE un fattore che determina l’importo della prestazione (per esempio l’Assegno Unico e Universale sui figli a carico), a far prendere più soldi agli interessati.