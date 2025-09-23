INPS, cedolino pensione di ottobre 2025: verifica rimborsi o trattenute da 730

Da qualche giorno l’INPS ha già messo online il cedolino pensione ottobre 2025. Si tratta del riepilogo ufficiale dell’importo del decimo mese dell’anno, con tutte le voci che compongono la rata: imposta sul reddito (IRPEF), addizionali regionali e comunali e gli eventuali conguagli collegati all’anno d’imposta 2024.

Il documento è, quindi, il punto di riferimento per capire perché l’assegno aumenta, diminuisce o resta invariato rispetto ai mesi precedenti.

Cedolino pensione ottobre 2025: quando arriva il pagamento

Il calendario dei pagamenti pensione ottobre 2025 è definito. Per chi riceve la pensione tramite accredito su conto, l’erogazione della rata di ottobre arriva il primo giorno bancabile, cioè mercoledì 1° ottobre 2025, senza differenze tra IBAN bancario e IBAN postale.

Questa regola assicura un versamento uniforme per tutti i titolari di pagamento elettronico.

Resta in vigore il limite all’uso del contante. Quando l’importo mensile supera 1.000 euro, non è consentito il ritiro in contanti allo sportello: è obbligatorio il pagamento su IBAN. La soglia punta a ridurre l’uso del contante e a favorire metodi tracciabili, più sicuri e più rapidi.

Il calendario in posta per il ritiro in contanti

Per chi, nel rispetto dei limiti previsti, ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, la distribuzione avviene secondo il calendario alfabetico affisso in sede. La comunicazione generale indica un’apertura da sabato 1° ottobre (solo mattina) fino a venerdì 7 ottobre. Il prospetto di dettaglio per iniziali del cognome riporta invece questa scansione:

Mercoledì 1° ottobre 2025: A–B

Giovedì 2 ottobre 2025: C–D

Venerdì 3 ottobre 2025: E–K

Sabato 4 ottobre 2025: L–O

Lunedì 6 ottobre 2025: P–R

Martedì 7 ottobre 2025: S–Z

La ripartizione per lettera nasce per scaglionare gli accessi, ridurre la formazione di code e favorire un clima ordinato agli sportelli.

In questo modo gli operatori possono gestire senza affollamenti anche le altre attività (come i versamenti) che si svolgono in ufficio. L’elenco alfabetico ha natura preferenziale: è raccomandato attenersi al giorno indicato per la propria iniziale, ma non rappresenta una prescrizione rigida.

Pensione ottobre 2025: attenzione al conguaglio dal 730/2025

Il cedolino pensione ottobre 2025 può includere anche novità fiscali. Ottobre è il mese in cui molti pensionati vedono accreditati i rimborsi IRPEF derivanti dal modello 730/2025 oppure, se dovuti, le trattenute a saldo/acconto. Questo avviene soprattutto per chi ha trasmesso la dichiarazione dei redditi in tempi più lunghi rispetto agli invii standard.

L’adeguamento viene riconosciuto in automatico sul cedolino, senza richieste aggiuntive: il totale netto del mese tiene già conto dei rimborsi o delle trattenute. A questo proposito ricordiamo, infatti, che la cosa interessa coloro che hanno indicato nel Modello 730/2025, l’INPS come sostituto d’imposta. Per loro le operazioni di conguaglio sono iniziate dal mese di agosto/settembre. Ovviamente prima si è presentato il 730 prima si riceve l’operazione di conguaglio sul cedolino pensione. Chi ad esempio ha presentato il 730 a giugno 2025, probabile abbia ricevuto il rimborso o la trattenuta già sul cedolino pensione di agosto. Viceversa che ha presentato il 730 dopo la metà di settembre probabile riceverà il rimborso/trattenuta tra ottobre e novembre.

Ricordiamo anche che l’ultimo giorno per presentare il 730/2025 è il 30 settembre 2025.

La consultazione del cedolino pensione ottobre 2025

Per consultare l’importo, la data di pagamento e ogni dettaglio delle voci presenti, è disponibile l’accesso telematico. Collegandosi al portale www.inps.it e selezionando il servizio “Cedolino pensione”, l’utente può entrare nel Fascicolo previdenziale e poi nella sezione Prestazioni – Pagamenti. È richiesto il login con SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta autenticati, si trovano il valore lordo e netto della rata, l’eventuale conguaglio collegato al 2024 e l’informazione sul giorno di accredito.

La stessa consultazione è possibile anche in mobilità tramite app MyINPS, utile per verificare il cedolino pensione ottobre 2025 da smartphone o tablet.

Riassumendo