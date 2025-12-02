Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 02 Dic, 2025
···

L’inflazione risale a novembre nell’Eurozona, addio al taglio dei tassi BCE. Preoccupa la dispersione dei dati

Risale l'inflazione nell'Eurozona a novembre, segnalando anche una forte dispersione dei dati attorno alla media dell'unione monetaria.
di
1 ora fa
2 minuti di lettura
Inflazione nell'Eurozona al 2,2% a novembre
Inflazione nell'Eurozona al 2,2% a novembre © Licenza Creative Commons

Forse è esagerato parlare di doccia fredda, anche se i dati sull’inflazione nell’Eurozona per il mese di novembre non sono andati dove avremmo voluto. L’indice dei prezzi al consumo nell’area è salito del 2,2% su base annua, mentre è sceso dello 0,3% su ottobre. Le attese erano per un dato invariato al 2,1%. Nel dettaglio, i servizi hanno registrato rincari medi del 3,5% (dal 3,4% del mese precedente) e ai massimi dall’aprile scorso. Il dato “core”, al netto di energia e generi alimentari freschi, è rimasto al 2,4%.

Taglio dei tassi BCE ormai remoto

Con questo dato sull’inflazione ancora sopra il target del 2% nell’Eurozona, quasi certamente la Banca Centrale Europea (BCE) non annuncerà alcun nuovo taglio ai tassi di interesse.

Non era nell’aria già prima della pubblicazione odierna, figuriamoci adesso. A rilevare non è soltanto il dato medio, quanto la dispersione delle percentuali attorno ad esso. Ricordiamo, infatti, che l’Eurozona è l’unione monetaria tra 20 stati differenti. Saliranno a 21 da gennaio con l’ingresso della Bulgaria nell’euro.

Dati su inflazione a novembre
Dati su inflazione a novembre © Licenza Creative Commons

Ecco cosa ci raccontano le cifre degli uffici statistici nazionali. A novembre, l’inflazione annuale secondo l’indice armonizzato risultava:

  • sotto 2% in Italia, Francia, Cipro e Finlandia (4)
  • sopra 2% Belgio, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Portogallo e Slovenia (7)
  • sopra 3% Irlanda, Spagna, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Slovacchia (6)
  • sopra 4% Estonia, Croazia e Austria (3)

In pratica, a fronte del 2,2% medio d’inflazione nell’intera Eurozona, abbiamo che i prezzi al consumo sono cresciuti meno del 2% solo in 4 stati. Sono lievitati sopra il 2% in ben 16 stati, di cui in 7 tra il 2% e il 3%, in 6 tra il 3% e il 4% e in 3, addirittura, sopra il 4%.

Solo soffermandoci sulle grandi economie, troviamo che l’inflazione risulti molto bassa solamente in Italia (1,1%) e Francia (0,8%), mentre è molto alta in Austria (4,1%) e Spagna (3,1%). Resta sopra il target in Belgio, Germania e Olanda, in tutti al 2,6%.

Inflazione accelera in 9 stati

C’è un altro dato che allontana il taglio dei tassi. A novembre si è registrata un’accelerazione dell’inflazione annuale dentro l’Eurozona in ben nove stati: Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Austria e Portogallo. Eclatante il caso di Atene, dove la crescita è schizzata dall’1,6% al 2,9%. Il calo ha riguardato solo otto stati: Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Slovenia e Slovacchia. Stabile in tre: Francia, Cipro e Finlandia.

Se passiamo dalle variazioni annuali a quelle mensili, ci sono stati cali in undici stati: Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo e Finlandia. In questo caso, spicca il -3,3% di Malta. I prezzi sono rimasti invariati in tre stati (Grecia, Spagna e Slovenia) e aumentati in sei: Belgio, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Austria e Slovacchia.

Inflazione nell’Eurozona resta sopra target

Manca un trend generalizzato che possa prospettare un calo dell’inflazione nell’Eurozona attorno o sotto il target. Questo è un problema per la BCE, dato che ogni governatore centrale gode a turno del diritto di voto.

E quando ben sedici di loro rappresentano economie con tassi d’inflazione sopra il 2% e diversi persino sopra il 3-4%, difficile immaginare che si possa formare nel Consiglio una maggioranza favorevole all’ulteriore allentamento monetario.

Emblematico il caso della Germania. La Bundesbank è notoriamente su posizioni da “falco”. A maggiore ragione lo diventa in casi come questi, visto che l’inflazione tedesca a novembre era al 2,6%, in ulteriore crescita dal 2,3% di ottobre e sempre più lontana dal target. Italia e Francia possono permettersi di reclamare tassi più bassi, in quanto nelle rispettive economie l’inflazione è molto inferiore all’obiettivo da mesi. La conferma delle difficoltà di impartire un’unica politica monetaria per venti economie non sempre omogenee riguardo ai principali dati macroeconomici.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

faq imu
Articolo precedente

Saldo IMU 2025: le FAQ per evitare errori e sanzioni

Da Barclays Emesso Certificate a Sconto del 10% su Portfoglio Misto Europa
Articolo seguente

Da Barclays Emesso Certificate a Sconto del 10% su Portfoglio Misto Europa