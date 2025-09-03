Le pensioni di vecchiaia sembrano sempre più lontane e l’età pensionabile continua a salire. Lo scenario futuro è infatti legato all’aspettativa di vita della popolazione: più gli italiani vivono a lungo, più aumentano i requisiti anagrafici per lasciare il lavoro.

Oggi, la soglia è fissata a 67 anni, un’età che rappresenta nell’immaginario collettivo il “punto di non ritorno”, ossia il traguardo che segna il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, a quella contributiva e persino all’assegno sociale. Ma questa soglia presto sarà superata: in futuro serviranno 68 anni per accedere alla pensione di vecchiaia. Resta da capire da quando scatterà questo cambiamento.

In pensione di vecchiaia a 68 anni, da quando bisognerà arrivare a questo limite

Dal 2019 ad oggi non ci sono stati aumenti dell’età pensionabile. L’ultima variazione risale proprio a quell’anno, quando la soglia passò da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, con un incremento di 5 mesi.

Il motivo di questa stabilità è legato alla pandemia, che ha provocato un calo della speranza di vita di circa 4 mesi a causa dell’alto numero di decessi. Questa contrazione ha congelato gli adeguamenti automatici previsti dalla normativa.

Oggi, però, il quadro è cambiato: i 4 mesi persi sono già stati recuperati e si sono guadagnati ulteriori 3 mesi di aspettativa di vita. Tradotto in termini previdenziali, significa che dal 2027 scatterà l’aumento dei requisiti: l’età pensionabile passerà a 67 anni e 3 mesi.

Questo perché la legge Fornero prevede un adeguamento biennale dei requisiti in base ai dati sulla speranza di vita forniti dall’ISTAT.

Il governo sta cercando risorse per bloccare l’aumento del 2027.

Se l’operazione riuscirà, lo scatto slitterà al 2029. In ogni caso, resta il nodo del recupero: i mesi “risparmiati” ora potrebbero essere recuperati nei bienni successivi.

Seguendo il trend attuale, lo scenario sarebbe questo:

2027 → 67 anni e 3 mesi

→ 67 anni e 3 mesi 2029 → 67 anni e 5 mesi

→ 67 anni e 5 mesi 2031 → 67 anni e 7 mesi

→ 67 anni e 7 mesi 2033 → 67 anni e 9 mesi

→ 67 anni e 9 mesi 2035 → 67 anni e 11 mesi

→ 67 anni e 11 mesi 2037 → 68 anni e 1 mese

In questo modo, il tetto dei 68 anni verrebbe superato proprio nel 2035, con applicazione dal 2037. A fare i conti con questo inasprimento sarebbero i lavoratori nati nel 1970.

Naturalmente, se la speranza di vita dovesse crescere più del previsto, l’aumento biennale potrebbe anche essere superiore ai 2 mesi stimati, accelerando ulteriormente il raggiungimento dei 68 anni.