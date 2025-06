Il gelato più costoso d’Italia? Costa 100 euro e va prenotato tre giorni prima

In un’epoca in cui il gelato si trova ovunque e per tutte le tasche, c’è ancora spazio per l’eccezione che sorprende e divide. A Napoli, nel cuore del quartiere Chiaia, esiste un gelato talmente esclusivo da richiedere prenotazione anticipata e, soprattutto, un portafoglio ben fornito: costa infatti 100 euro a coppetta. Ma non si tratta di un’esagerazione fine a sé stessa, bensì del risultato di una ricerca accurata, che punta su ingredienti rari e una narrazione di lusso.

Il gelato dei desideri: oro, zafferano e pistacchi di Bronte

Dietro questa creazione c’è la gelateria “Gelatosità“, il laboratorio artigianale che ha deciso di cambiare le regole del gioco.

Il suo titolare, Marco Serra, ha voluto trasformare un semplice cono in un’esperienza sensoriale ed estetica. Il “gelato da 100 euro” non si limita infatti a essere buono: è pensato per stupire.

A comporre questa delizia troviamo il pistacchio verde di Bronte DOP, lo zafferano iraniano, e soprattutto l’oro commestibile in scaglie, che conferisce al dolce una brillantezza unica. Il gelato è servito in una coppetta rifinita con dettagli dorati e, al momento della consegna, viene accompagnato da una piccola degustazione di vini dolci pregiati, per completare l’esperienza.

Prenotazione obbligatoria e clienti curiosi

Chi desidera assaggiare questo capolavoro non può semplicemente presentarsi al bancone. La prenotazione è obbligatoria con almeno tre giorni d’anticipo. La ragione è semplice: gli ingredienti vengono selezionati e preparati su misura, per garantire freschezza e qualità assoluta.

La clientela? Una miscela eterogenea di curiosi, influencer, gourmand e turisti di passaggio in cerca di esperienze fuori dal comune. Per molti è un lusso da provare una volta nella vita, per altri una stravaganza eccessiva, ma la verità è che questo gelato è già diventato un piccolo fenomeno virale, anche grazie ai social.

Quando il gelato diventa lusso: moda passeggera o nuova tendenza?

Non è la prima volta che il mondo del gelato si confronta con versioni deluxe: già in passato erano apparse proposte arricchite con tartufo bianco, caviale o champagne. Ma il caso napoletano rappresenta qualcosa di diverso, forse perché affonda le radici nella tradizione artigianale italiana pur elevandola a livello esclusivo. Non si tratta di un esperimento da laboratorio, bensì di una vera produzione con clienti, richieste e tempi di attesa.

La domanda però resta: siamo di fronte a un esempio isolato di marketing ben riuscito oppure a un nuovo filone gastronomico che guarda all’alta gamma? In un momento storico in cui il consumatore medio è sempre più attento alla qualità e disposto a spendere di più per un’esperienza memorabile, il confine tra cibo e lusso si assottiglia. Che piaccia o meno, il gelato da 100 euro rappresenta un simbolo del tempo presente: un mix di creatività, estetica, esclusività e comunicazione. Un prodotto che stimola il dibattito e non lascia indifferenti. In fondo, anche nel mondo del food, l’emozione conta quanto il sapore.

In sintesi.