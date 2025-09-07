Un home restaurant può servire la colazione per un B&b dello stesso proprietario?

Che cosa hanno in comune home restaurant e B&b? Entrambi sono servizi richiesti da chi cerca un turismo intimo, esperenziale e non vuole rinunciare a sentirsi a casa anche quando mangia e dorme fuori. Le due strutture possono collaborare per i pasti? O meglio: il proprietario dell’home restaurant può usare la cucina in cui prepara i pasti del pranzo e della cena al servizio della colazione per gli ospiti del B&b?

Rispondere a questa domanda ci impone una riflessione sulla natura delle due attività che per natura hanno un carattere ibrido in cui non sempre la normativa e i requisiti professionali sono chiari.

E infatti un lettore confuso sui limiti dell’home restaurant ci ha chiesto chiarimenti su questa possibilità.

Un Home restaurant può servire la colazione per il B&B dello stesso proprietario?

La risposta della redazione al quesito di un nostro lettore su una delle combinazioni più diffuse dell’ospitalità extra-alberghiera: home restaurant e B&B nella stessa struttura.

La domanda del lettore

“Buongiorno redazione, ho un piccolo B&B in una zona turistica e sto valutando di aprire anche un home restaurant nella stessa struttura. Vorrei sapere: posso utilizzare la cucina dell’home restaurant anche per servire la colazione agli ospiti del mio bed and breakfast?”

La risposta

Negli ultimi anni, l’accoppiata B&B e home restaurant è diventata una formula interessante per chi vuole ampliare l’offerta turistica con esperienze gastronomiche autentiche. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcune regole per evitare sanzioni.

Attenzione a come si gestisce l’attività doppia!

È possibile servire la colazione del B&B anche attraverso la cucina utilizzata per l’home restaurant, purché siano rispettate le normative previste per entrambe le attività.

Il punto chiave è che le due attività restano distinte sotto il profilo amministrativo, fiscale e igienico-sanitario.

Due attività, due regimi diversi

Il B&B, generalmente, opera come attività occasionale o non imprenditoriale e la somministrazione della colazione è limitata agli ospiti paganti. L’home restaurant, invece, è regolamentato come attività di ristorazione privata e richiede precise comunicazioni al Comune, rispetto di limiti sul numero di coperti, uso della cucina domestica e prenotazione obbligatoria tramite piattaforme digitali.

Un errore frequente è considerare le due attività come un’unica impresa, ma non è così: occorre mantenere tracciabilità separata delle prenotazioni, delle entrate e dell’organizzazione degli spazi, anche se in parte condivisi.

Il nodo dell’igiene e della somministrazione

In particolare, la somministrazione della colazione attraverso la cucina dell’home restaurant deve rispettare le stesse norme igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive. È consigliabile dotarsi di un manuale HACCP aggiornato e seguire corsi obbligatori se richiesti dalla normativa regionale.

Attenzione: se la colazione è preparata nella stessa cucina utilizzata per l’home restaurant, è importante che gli ambienti siano a norma e le procedure ben documentate.

Serve una SCIA per l’home restaurant?

Sì. L’attività di home restaurant richiede una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il Comune e deve rispettare le condizioni stabilite dalla normativa vigente, comprese le disposizioni sul numero massimo di coperti annui e l’uso della cucina privata.

In sintesi