Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 07 Set, 2025

Un home restaurant può servire la colazione per un B&b dello stesso proprietario?

Pasti e turismo esperenziale. E' possibile usare la cucina di un home restaurant per preparare e servire colazioni agli ospiti di un B&b? Scopriamo la normativa e come essere in regola.
di
6 minuti fa
2 minuti di lettura
home-restaurant

Che cosa hanno in comune home restaurant e B&b? Entrambi sono servizi richiesti da chi cerca un turismo intimo, esperenziale e non vuole rinunciare a sentirsi a casa anche quando mangia e dorme fuori. Le due strutture possono collaborare per i pasti? O meglio: il proprietario dell’home restaurant può usare la cucina in cui prepara i pasti del pranzo e della cena al servizio della colazione per gli ospiti del B&b?

Rispondere a questa domanda ci impone una riflessione sulla natura delle due attività che per natura hanno un carattere ibrido in cui non sempre la normativa e i requisiti professionali sono chiari.

E infatti un lettore confuso sui limiti dell’home restaurant ci ha chiesto chiarimenti su questa possibilità.

Un Home restaurant può servire la colazione per il B&B dello stesso proprietario?

La risposta della redazione al quesito di un nostro lettore su una delle combinazioni più diffuse dell’ospitalità extra-alberghiera: home restaurant e B&B nella stessa struttura.

La domanda del lettore

“Buongiorno redazione, ho un piccolo B&B in una zona turistica e sto valutando di aprire anche un home restaurant nella stessa struttura. Vorrei sapere: posso utilizzare la cucina dell’home restaurant anche per servire la colazione agli ospiti del mio bed and breakfast?”

La risposta

Negli ultimi anni, l’accoppiata B&B e home restaurant è diventata una formula interessante per chi vuole ampliare l’offerta turistica con esperienze gastronomiche autentiche. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcune regole per evitare sanzioni.

Attenzione a come si gestisce l’attività doppia!

È possibile servire la colazione del B&B anche attraverso la cucina utilizzata per l’home restaurant, purché siano rispettate le normative previste per entrambe le attività.

Il punto chiave è che le due attività restano distinte sotto il profilo amministrativo, fiscale e igienico-sanitario.

Due attività, due regimi diversi

Il B&B, generalmente, opera come attività occasionale o non imprenditoriale e la somministrazione della colazione è limitata agli ospiti paganti. L’home restaurant, invece, è regolamentato come attività di ristorazione privata e richiede precise comunicazioni al Comune, rispetto di limiti sul numero di coperti, uso della cucina domestica e prenotazione obbligatoria tramite piattaforme digitali.

Un errore frequente è considerare le due attività come un’unica impresa, ma non è così: occorre mantenere tracciabilità separata delle prenotazioni, delle entrate e dell’organizzazione degli spazi, anche se in parte condivisi.

Il nodo dell’igiene e della somministrazione

In particolare, la somministrazione della colazione attraverso la cucina dell’home restaurant deve rispettare le stesse norme igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive. È consigliabile dotarsi di un manuale HACCP aggiornato e seguire corsi obbligatori se richiesti dalla normativa regionale.

Attenzione: se la colazione è preparata nella stessa cucina utilizzata per l’home restaurant, è importante che gli ambienti siano a norma e le procedure ben documentate.

Serve una SCIA per l’home restaurant?

Sì. L’attività di home restaurant richiede una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il Comune e deve rispettare le condizioni stabilite dalla normativa vigente, comprese le disposizioni sul numero massimo di coperti annui e l’uso della cucina privata.

In sintesi

  • Puoi servire la colazione del B&B usando la cucina dell’home restaurant, ma nel rispetto delle norme di entrambe le attività.
  • Devi tenere separate contabilità, prenotazioni e comunicazioni.
  • È fondamentale che l’ambiente rispetti i requisiti igienico-sanitari.
  • Consigliamo una consulenza con un commercialista o un esperto in ricettività extralberghiera per inquadrare correttamente le due attività.

 

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

Articoli correlati

sul tema FISCO

pensioni anticipate
Articolo precedente

L’ABC delle nuove pensioni 2026: tutto ciò che adesso bisogna sfruttare per le pensioni anticipate